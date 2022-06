Sharkoon lancia i cuscini ergonomici per sedie gaming SKILLER SHC10, SHC20 e SLC10 per favorire una posizione di seduta sana

Sharkoon Technologies è un fornitore internazionale di componenti e periferiche PC di qualità ad alte prestazioni. Sharkoon ha ora ampliato la sua gamma di prodotti per sedie da gaming presentando tre cuscini ergonomici per supporto testa e lombare, in memory foam. I cuscini sono stati progettati appositamente per favorire una postura sana, con un occhio particolare alle lunghe sessioni di gioco.

Completamente ergonomici

I due cuscini per supporto testa, lo SKILLER SHC10 e lo SKILLER SHC20, possono essere facilmente fissati alla parte superiore di una sedia da gaming dotata di schienale, utilizzando la fascetta regolabile. I cuscini sono studiati per mantenere il collo rilassato in maniera efficiente, in particolare durante lunghe sessioni di gioco.

Mentre l'SHC10 ha una forma classica, la forma ad U dell'SHC20 dovrebbe renderlo adatto anche come cuscino da viaggio, in grado di fornire supporto con qualsiasi posizione della testa. Per rilassare la spina dorsale, il cuscino lombare SKILLER SLC20 è studiato per sostenere le vertebre lombari del lato inferiore della schiena; il cuscino può essere semplicemente posizionato sulla sedia e non richiede di essere fissato.

Comodi e pratici

Tutti e tre i cuscini hanno un rivestimento in morbido tessuto che può essere facilmente aperto tramite la zip. Il rivestimento può essere rimosso e lavato a mano. All'interno si trova della memory foam di alta qualità, che si adatta perfettamente alla forma del corpo per poi tornare alla propria forma originale non appena non viene più esercitata pressione su di essa.

Disponibilità e prezzo

Lo SKILLER SHC10, lo SKILLER SHC20 e lo SKILLER SLC10 sono ora disponibili al prezzo suggerito di, rispettivamente, 19,90 euro, 21,90 euro e 24,90 euro.

Informazioni addizionali:

https://it.sharkoon.com/product//36486#desc

https://it.sharkoon.com/product//36493#desc

https://it.sharkoon.com/product//36509#desc