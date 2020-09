Sharkoon lancia il nuovo case ELITE SHARK CA300T

Sharkoon Technologies è un produttore internazionale di componenti e periferiche per PC che offre ottime prestazioni a prezzi ragionevoli. Con il CA300T, Sharkoon introduce un altro case per PC della pregiatissima serie ELITE SHARK. Come gli altri case della serie, questa grande e robusta torre ATX è progettata per esibire un hardware di altissima qualità. Ciò è reso possibile dal materiale metallico del case, dai due pannelli laterali in vetro temperato e dalle ben concepite opzioni di installazione.

Case robusto dall'aspetto elegante

L'uso di materiali di altissima qualità regala al CA300T un aspetto elegante e una figura robusta. I pannelli laterali sono in vetro temperato. Il pannello superiore del case è realizzato in metallo resistente, mentre il pannello frontale presenta una cornice in alluminio lucidato. Il pannello frontale è caratterizzato da un design in parte futuristico grazie al suo motivo geometrico, illuminato da dietro da tre ventole a LED RGB. I LED di tutte le ventole possono essere controllati attraverso il software delle schede madri compatibili con configurazione pin 5V-D-G o 5V-D-coded-G.

Pannello I/O con illuminazione RGB ai lati del case

Uno dei dettagli speciali che distingue il CA300T dagli altri case Sharkoon e dalle altre offerte presenti sul mercato è il pannello I/O con illuminazione RGB. Invece di essere situato sopra il pannello frontale, il pannello I/O si trova sul lato del case. Ciò significa che i comandi e i connettori sono facili da raggiungere, specialmente quando la torre viene posizionata su un piano d'appoggio. Oltre ai comuni connettori audio e USB, il CA300T presenta anche una porta USB di tipo C.

Flusso d'aria costante per un raffreddamento ottimale

Per garantire un flusso d'aria costante, sono state preinstallate tre ventole a LED RGB nella parte anteriore e una ventola a LED RGB in quella posteriore del CA300T. Il pannello frontale presenta una griglia che permette all'aria di fluire libera all'interno del case. Grazie all'apertura con copertura perforata del pannello superiore, il CA300T offre un alloggio aggiuntivo per ventole e radiatori. È possibile installare dei radiatori da 420 mm nel pannello frontale e dei radiatori di lunghezza massima di 360 mm al di sotto del pannello superiore. Le tre ventole a LED RGB da 120 mm dietro il pannello anteriore possono essere sostituite da altre ventole di 140 mm di diametro.

Riflettori sull'hardware di altissima qualità

Affinché le componenti installate possano essere messe in mostra, il CA300T è dotato di due pannelli laterali in vetro temperato. Sulla loro superficie non è visibile alcuna vite e possono essere collocati all'interno del case seguendo pochi e semplici passaggi. Dal lato sinistro, il vetro è totalmente trasparente e offre una visuale completa dell'interno del case e dell'hardware integrato. La parte più bassa del pannello laterale destro è dipinta di nero, celando così il tunnel per l'alimentatore. Eventuali SSD con elementi RGB o imponenti HDD si inseriscono perfettamente negli alloggi. L'interno del case presenta un vano con cardini in cui i cavi possono essere riposti senza essere visti.

Adatto per componenti grandi

L'interno del CA300T presenta ampie dimensioni ed è dotato di un layout ben concepito per ospitare sistemi complessi e grandi componenti hardware. Schede video lunghe fino a 42,5 cm, alimentatori lunghi fino a 24 cm e impianti di raffreddamento della CPU alti fino a 16,5 cm trovano spazio all'interno del case. Inoltre, è possibile installare fino a sette drive per l'archiviazione da 2,5'' o quattro da 3,5'' all'interno del case.

Prezzo e disponibilità.

L'ELITE SHARK CA300T è disponibile ora al prezzo suggerito dal produttore di 149,90 euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.