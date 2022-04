Sharkoon lancia le ventole ad alte prestazioni SilentStorm 120 e 140 PWM

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Sharkoon Technologies è un fornitore internazionale di componenti e periferiche per PC di qualità ad alte prestazioni. Con la SilentStorm 120 PWM e la SilentStorm 140 PWM, Sharkoon lancia due ventole dotate di controllo PWM.

Disponibili nelle versioni con ventole LED RGB da 120 e 140 millimetri e con una velocità massima di 1.400 giri al minuto, dovrebbero sempre garantire il miglior raffreddamento possibile per il case del PC grazie al controllo della scheda madre. Entrambi i modelli dispongono anche di nove LED addressable e cuscinetti antivibrazioni intercambiabili in due colori differenti.

Buone performance in ogni momento

Grazie al controllo PWM, la velocità delle ventole SilentStorm PWM viene controllata esattamente come richiesto dalla scheda madre, fino ad un massimo di 1.400 giri al minuto. La SilentStorm 140 PWM genera un flusso d'aria massimo di 121,9 metri cubi l'ora, mentre la SilentStorm 120 PWM ha un airflow fino a 93,6 metri cubi l'ora.

Silenziose

Grazie al controllo PWM delle ventole e al cuscinetto idrodinamico, entrambi i modelli dovrebbero essere piacevolmente silenziosi, anche al massimo della potenza. Alla massima potenza. La SilentStorm 120 PWM raggiunge un massimo di 20 decibel, mentre la SilentStorm 140 PWM raggiunge un massimo di 35 decibel.

Illuminazione RGB personalizzabile

Entrambe le ventole hanno anche illuminazione RGB addressable, controllabile tramite software per l'illuminazione comuni, come Asus Aura Sync ed MSI Mystic Light Sync. Per assicurare la maggior compatibilità possibile, i LED RGB possono essere connessi alla scheda madre o ad un controller RGB attraverso un connettore a tre pin 5V-D-G o uno a quattro pin 5V-D-coded-G.

Cambia il look

La SilentStorm 120 PWM e la SilentStorm 140 PWM sono fornite di cuscinetti antivibrazioni intercambiabili in bianco e grigio. I cuscinetti, oltre a ridurre le vibrazioni trasmesse al PC, permettono di adattarsi al meglio al look del case.

Prezzo e disponibilità

La SilentStorm 120 PWM è ora disponibile al prezzo suggerito di 10,99 euro.

La SilentStorm 140 PWM è ora disponibile al prezzo suggerito di 12,99 euro.