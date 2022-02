Sharkoon lancia MS-Y1000 & MS-Z1000, spazioso case Micro-ATX con un elegante pannello frontale in acciaio e due differenti design

Sharkoon Technologies, un fornitore internazionale di componenti e periferiche PC di qualità ad alte prestazioni, presenta MS-Y1000 ed MS-Z1000. Si tratta di due case micro-ATX in acciaio, ognuno con un pannello frontale dotato di fori per il flusso d'aria a forma di "Y" o di "Z".

Quattro ventole preinstallate dovrebbero permettere un raffreddamento ottimale, mentre il pannello frontale munito di rete di areazione fornisce un costante flusso d'aria all'interno del case. Nonostante il design compatto, è possibile installare componenti di grandi dimensioni, come un radiatore da 240 mm, che può essere posto sul lato superiore del case. MS-Y1000 ed MS-Z1000 sono disponibili in bianco o nero.

Un design che si fa notare

I case hanno un design unico, con due varianti; l'MS-Z1000 prende il suo nome dai fori a forma di "Z" sul pannello frontale in acciaio, mentre l'MS-Y1000 presenta dei fori a forma di "Y". Lo schema di colori in bianco o nero permette al case di adattarsi ad ogni ambiente. Il pannello laterale del case ha due parti: una finestra in vetro temperato e una griglia. Le posizioni delle due parti possono essere scambiate, collocandone una sopra e una sotto.

Raffreddamento ottimale

Per raffreddare al meglio l'interno, l'MS-Y1000 e l'MS-Z1000 hanno quattro ventole preinstallate: due ventole PWM da 120 mm sotto il pannello superiore, una PWM da 120 mm sul pannello inferiore ed una PWM da 80 mm sul pannello posteriore; è possibile installare un'ulteriore ventola da 120 millimetri sul pannello inferiore.

Per l'installazione verticale: il Compact VGCK

Il kit opzionale, Compact VGCK, consente di installare in verticale schede grafiche lunghe fino a 27 centimetri all'interno di MS-Y1000 ed MS-Z1000. L'installazione in verticale mantiene stabile la scheda e permette di presentare al meglio gli elementi illuminati, come il raffreddamento della GPU dotato di illuminazione RGB. Installarlo è molto semplice e può essere collegato al case in appena tre passaggi.

Moltissimo spazio, nonostante le dimensioni ridotte

Nonostante il form factor compatto, è possibile installare vari componenti di grandi dimensioni: il tunnel di alimentazione, situato dietro il pannello frontale, sul lato superiore del case, può ospitare un alimentatore lungo fino a 16 centimetri; accanto ad esso può essere collocato un radiatore da 240 millimetri alto fino a 5,5 centimetri (ventole incluse). Il case permette l'installazione di fino a tre unità di archiviazione da 2,5" o una da 3,5".

Prezzo e disponibilità.

I case MS-Y1000 ed MS-Z1000 in nero sono disponibili al prezzo suggerito di 79,90 euro. La versione bianca è disponibile al prezzo di 84,90 euro. Il Compact VGCK è ora disponibile al prezzo suggerito di 34,99 euro.