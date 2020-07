Sharkoon Light² 100 | Mouse da gioco ultraleggero di livello base facile da usare

Sharkoon Technologies è un produttore internazionale di componenti e periferiche per PC che offre ottime prestazioni a prezzi ragionevoli. Sharkoon sta ampliando i suoi orizzonti nell'ambito dei mouse da gioco ultraleggeri e introduce il modello base Light² 100. Grazie al suo caratteristico peso contenuto, al suo cavo ultraflessibile e ai suoi piedini del mouse rivestiti al 100% in PTFE, questo modello pone l'accento su un utilizzo agevole e comodo. Inoltre, gli effetti visivi vengono accentuati dall'illuminazione RGB che può essere configurata attraverso il dettagliato software di gioco.

Utilizzo ottimizzato senza spossatezza

Con il Light² 100, Sharkoon si è concentrata specialmente sull'offrire un utilizzo ottimizzato e la massima comodità. Oltre alla copertura superiore a elemento chiuso, il mouse da gioco presenta una classica forma con inclinazione graduale progettata per destrorsi, perfetta per mani di diverse dimensioni e per tutti i tipi di impugnatura. Anche nel caso in cui non ci sia una copertura superiore con struttura a nido d'ape, il Light² 100 pesa soltanto 78 grammi.

Ciò favorisce la fluidità di movimento e i veloci scatti di polso, riducendo allo stesso tempo i crampi e la spossatezza della mano. I piedini del mouse sono composti da un politetrafluoroetilene ad attrito particolarmente basso e il cavo rivestito in treccia di tessuto offre una maggiore flessibilità rispetto ai cavi tradizionali. Di conseguenza, il mouse da gioco è progettato per essere spostato senza alcun tipo di vincolo.

Illuminazione RGB con numerosi effetti

Sebbene la sua maneggevolezza poco invasiva sia progettata per rimanere in disparte, il Light² 100 cattura l'attenzione visiva grazie alla sua illuminazione RGB.

Gli elementi di luce si trovano nella rotellina, nel logo "Light" e nella striscia luminosa posizionata nella parte inferiore del retro del mouse. La struttura dell'illuminazione non offre soltanto effetti di luce, ma funge anche da indicatore durante la modifica dei livelli di DPI predefiniti. Inoltre, l'illuminazione può essere personalizzata con numerosi colori ed effetti grazie al software di gioco scaricabile, per regalare al mouse un'identità unica.

Software di gioco per impostazioni personali

Non solo l'illuminazione, ma anche molti altri aspetti del Light² 100 possono essere regolati e impostati attraverso il software di gioco. Oltre all'impostazione delle funzionalità essenziali quali velocità e sensibilità del mouse, è possibile riassegnare individualmente tutti i tasti e regolare i livelli di DPI. Le impostazioni possono essere salvate al massimo in cinque profili diversi, a seconda delle esigenze. Inoltre, è ovviamente possibile registrare un'ampia quantità di macro.

Prezzo e disponibilità

Lo Sharkoon Light² 100 è disponibile ora al prezzo suggerito dal produttore di 24,99 euro.

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale del produttore a questa pagina.