Sharkoon presenta ELITE SHARK CA700, case aperto per amanti dei PC

Sharkoon Technologies è un produttore internazionale di componenti e periferiche per PC che offre alta qualità e ottime prestazioni. Con il CA700 della serie ELITE SHARK, Sharkoon presenta il suo primo case per PC aperto. Oltre al design futuristico, cattura l'attenzione anche grazie ai suoi interni dall'intelligente progettazione. Al suo interno trovano spazio un massimo di otto ventole e possono coesistere due radiatori da 360 millimetri. Inoltre, il case offre varie opzioni di modifica: per esempio, la sua base consente di inclinarlo e di bloccarlo in quattro posizioni differenti.

Design aperto di alta qualità

Cinque ventole PWM addressable preinstallate dal diametro di 120 millimetri e un design aperto su tutti i lati garantiscono il raffreddamento ideale, anche con l'utilizzo di componenti hardware ad alta richiesta di potenza. Tuttavia, per coloro che volessero un case raffreddato ad acqua e comunque esteticamente accattivante, gli spaziosi interni offrono una soluzione particolarmente creativa: per assicurare una dissipazione del calore all'avanguardia, è possibile installare un radiatore da 360 millimetri nella parte superiore del case e, contemporaneamente, sistemare un altro radiatore da 360 millimetri accanto al vassoio per la scheda madre.

Stravagante dentro e fuori

Per garantire che la presentazione dell'hardware integrato sia stravagante quanto il case stesso, il CA700 presenta due telai di supporto in cui installare verticalmente una scheda video: uno per quelle che richiedono due slot e uno per quelle che ne richiedono tre. Inoltre, il produttore ha incluso il fondamentale cavo riser all'interno della confezione del case. L'ampio pannello laterale in vetro temperato consente la perfetta visione della scheda video, delle ventole integrate e di altri elementi d'illuminazione.

Funzionalità pratiche e convenienti

Oltre ai suoi elementi più in vista, l'ELITE SHARK CA700 offre molte altre funzionalità minori che garantiscono comodità, convenienza e creatività in termini di installazione dell'hardware. Di conseguenza, per consentire una corretta gestione dei cavi, il case presenta numerosi passacavi ed è munito di fascette regolabili. Per una flessibilità ancora maggiore, la pompa per il raffreddamento ad acqua o il serbatoio possono essere agganciati in due posizioni.

Per una gestione sicura e facile, il pannello laterale in vetro temperato è supportato da una staffa di montaggio e la parte frontale e superiore del case presentano dei pratici pannelli facili da aprire e bloccare secondo le esigenze. A seconda dei gusti personali, il corpo del CA700 può essere inclinato e bloccato in quattro angolazioni diverse attraverso la sua base.

Molto spazio per componenti grandi

Ad oggi, grazie alle sue dimensioni di 63,2 x 25 x 67 centimetri, l'ELITE SHARK CA700 è anche il più grande case per PC di Sharkoon e offre quindi ampio spazio per le componenti più grandi. Per esempio, la lunghezza massima della scheda video è 47,5 centimetri, la lunghezza massima dell'alimentatore è 19,5 centimetri e l'altezza massima dell'impianto di raffreddamento della CPU è 16,5 centimetri. Inoltre, c'è spazio anche per sei SSD da 2,5'' e due HDD da 3,5''.

Prezzo e disponibilità

L'ELITE SHARK CA700 è disponibile ora al prezzo suggerito dal produttore di 399 euro.

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale del produttore a questa pagina.