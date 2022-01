Sharkoon presenta il case TG4M RGB

Sharkoon Technologies è un fornitore internazionale di componenti e periferiche PC di qualità ad alte prestazioni. Ora, con il TG4M RGB, Sharkoon presenta una versione del suo popolare case per PC con un pannello frontale con griglia mesh. Per migliorare ulteriormente il flusso d'aria, il case ATX offre anche quattro ventole RGB addressable da 120 millimetri preinstallate, e, nonostante il suo design compatto, dovrebbe avere spazio a sufficienza anche per componenti hardware di grandi dimensioni.

Flusso d'aria ottimizzato

Al posto del pannello frontale in vetro temperato, il TG4M RGB monta una rete di aerazione con griglia mesh. È stato mantenuto il look caratteristico della serie TG, con un pannello frontale e laterale trasparenti, ma stavolta l'obiettivo è ottimizzare il flusso d'aria; a questo scopo, sono preinstallate tre ventole da 120 mm dietro il pannello frontale ed un'altra sul pannello posteriore. Tutte le ventole possono essere illuminate come si preferisce attraverso il controller RGB fornito ed utilizzando una moderna scheda madre con le connessioni adatte. È anche possibile integrarle con i sistemi di sincronizzazione dell'illuminazione esistenti.

Metti in mostra l'hardware senza ostacoli

Come nel caso degli altri modelli della serie TG, anche il TG4M RGB ha un pannello laterale in vetro temperato attraverso il quale è possibile ammirare l'hardware interno. Questo, insieme alle ventole illuminate, conferisce alla serie il suo look caratteristico, che punta a soddisfare soprattutto i gamer. Se necessario, è possibile nascondere i cavi alla vista attraverso i passacavi nel vassoio della scheda madre, per un look pulito. Un filtro antipolvere rimovibile è situato dietro le ventole frontali.

Spazioso, nonostante il design compatto

Il TG4M RGB, nonostante le sue dimensioni ridotte di 45,5 x 20,0 x 43 centimetri, dovrebbe avere spazio a sufficienza per componenti hardware ad alte prestazioni. Secondo il produttore, c'è spazio per schede grafiche lunghe fino a 37,5 centimetri, nonché un raffreddamento della CPU alto fino a 16 centimetri e alimentatori lunghi fino a 26,5 centimetri. Inoltre, è possibile installare fino a due HDD da 3,5" e fino a quattro SSD, che possono essere installati sul vassoio della scheda madre utilizzando i fori per le viti e sul fondo del case attraverso l'alloggio HDD/SSD.

Prezzo e disponibilità.

Il TG4M RGB è ora disponibile al prezzo suggerito di 74,90 euro.