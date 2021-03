Sharkoon presenta il nuovo case ELITE SHARK CA300H

Sharkoon Technologies è un produttore internazionale di componenti e periferiche per PC che offre alta qualità e ottime prestazioni. Con il CA300H, Sharkoon introduce un altro case per PC della pregiatissima serie ELITE SHARK. Come gli altri case della serie, questa grande e robusta torre ATX è progettata per esibire un hardware di altissima qualità; grazie ai suoi interni di dimensioni generose, garantisce molte opzioni diverse per l'installazione dei componenti.

Un case dal design impeccabile

L'esterno del case è davvero mozzafiato: riesce nella difficile impresa di combinare robustezza ed eleganza. I pannelli laterali sono in vetro temperato, e assicurano una visuale ottimale sulle componenti all'interno del case. Il pannello superiore del CA300H è realizzato in metallo, mentre la cornice del pannello frontale è in alluminio lucidato.

Il punto forte dell'estetica del case è il motivo geometrico presente sul pannello frontale, valorizzato e messo in evidenza dalla luce delle ventole LED RGB addressable direzionabili che sono installate sul suo retro. I LED di tutte le ventole, il pannello di entrata/uscita e gli altri componenti RGB possono essere regolati come si desidera tramite il controller RGB addressable integrato.

Pannello di entrata/uscita con illuminazione RGB ai lati del case

Oltre al suo splendido pannello frontale, il CA300H ha un altro dettaglio degno di nota: Il pannello di entrata/uscita con illuminazione RGB non è posizionato sopra il pannello frontale, ma su un lato del case. Ciò significa che i comandi e i connettori sono facili da raggiungere, specialmente quando la torre viene posizionata su una scrivania per poterla ammirare al meglio. Oltre ai comuni connettori audio e USB, il CA300H presenta anche una porta USB di tipo C.

Raffreddamento efficiente grazie a un flusso d'aria costante

Per garantire un flusso d'aria costante, sono state preinstallate tre ventole a LED RGB nella parte anteriore e una ventola a LED RGB in quella posteriore del CA300H. In più, grazie all'apertura con copertura perforata del pannello superiore, c'è spazio a sufficienza per installare ventole aggiuntive o un radiatoei. Le tre ventole a LED RGB da 120 mm preinstallate nella parte anteriore del case possono anche essere sostituite da altre ventole più grandi, di 140 mm di diametro. È inoltre possibile installare dei radiatori da 420 mm dietro al pannello frontale e un radiatore di lunghezza massima di 360 mm sotto al pannello superiore.

Mostra a tutti il tuo hardware di lusso

I due pannelli laterali in vetro temperato del CA300H ti permettono di sfoggiare l'hardware installato all'interno del case. Sul lato destro del case, la parte inferiore del pannello in vetro è oscurata da un rivestimento nero. Questo consente di nascondere il tunnel per l'alimentatore, per garantirti di ammirare le componenti senza distrazioni. È sempre possibile installare eventuali SSD con elementi RGB o imponenti HDD: si inseriscono perfettamente negli alloggi. Un vano con cardini, in cui i cavi possono essere riposti senza essere visti, assicura un aspetto ordinato al case.

Interni spaziosi

L'interno del CA300H presenta ampie dimensioni ed è dotato di un layout ben concepito per poter ospitare sistemi complessi. Il case può ospitare schede video lunghe fino a 42,5 cm, alimentatori lunghi fino a 24 cm e impianti di raffreddamento della CPU alti fino a 16,5 cm. Inoltre, è possibile installare fino a sette hard drive da 2,5'' o quattro hard drive da 3,5'' all'interno del case.

Prezzo e disponibilità

L'ELITE SHARK CA300H è disponibile ora al prezzo suggerito dal produttore di 154,90 euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.