Sharkoon presenta le cuffie gaming SKILLER SGH30

Sharkoon Technologies è un produttore internazionale di componenti e periferiche per PC che offre alta qualità e ottime prestazioni. Con le SKILLER SGH30, Sharkoon introduce un nuovo arrivo nella versatile serie SKILLER.

Le cuffie USB da gaming e i loro discreti elementi RGB possiedono driver da 40 millimetri e una scheda audio USB integrata che genera un suono in modalità Virtual 7.1. Per mezzo del relativo software, il suono può essere regolato secondo le esigenze grazie a una selezione di effetti predefiniti o all'equalizzatore integrato a 10 bande. Le SKILLER SGH30 sono dotate di morbidi cuscinetti e di un archetto flessibile per un utilizzo comodo.

Al centro dell'azione

Le cuffie dalla costruzione chiusa SKILLER SGH30 possiedono driver da 40 millimetri che generano un suono bilanciato, ottimo per la riproduzione di film, musica o giochi. In particolare, la modalità Virtual 7.1 è adatta alle sessioni di gaming o per la visione di film e crea un suono spaziale che offre una coinvolgente esperienza audio. Per garantire una chiara trasmissione e comunicazione vocale, le SKILLER SGH30 sono munite di un microfono flessibile omnidirezionale e di filtro antipop.

Software per una giusta regolazione del suono

Utilizzando il software scaricabile per le SKILLER SGH30, è possibile gestire un'ampia gamma di impostazioni per la riproduzione e la regolazione del suono in modalità Virtual 7.1. Sono presenti numerose opzioni tra cui scegliere, oltre a un ricco assortimento di impostazioni predefinite particolarmente bilanciate per musica e film. Grazie all'equalizzatore a 10 bande, è possibile modificare bassi, medi e alti secondo le esigenze. Inoltre, sono disponibili alcuni effetti utili per modificare le registrazioni effettuate per mezzo del microfono.

Auricolari con illuminazione RGB

Grazie alla loro struttura in metallo elegante ma semplice, le cuffie sono caratterizzate da un design discreto. Per garantire varietà visiva, quest'ultimo è completato da un'illuminazione RGB integrata. Il cambio continuo di colori generato dall'illuminazione enfatizza la S caratteristica della serie SKILLER, posizionata sulla cuffia.

Comode da usare

Le SKILLER SGH30 sono state sviluppate con particolare attenzione alla comodità. Per questo, i cuscinetti sono rivestiti in morbida similpelle, affinché le cuffie possano coccolare le orecchie anche dopo lunghi periodi di utilizzo. La struttura in metallo assicura una tenuta sempre salda e sicura delle cuffie, mentre l'archetto flessibile si adatta facilmente alla testa dell'utente senza dover essere regolata manualmente.

Utilizzo rapido e semplice

Le SKILLER SGH30 possono essere collegate facilmente a PC e portatili e sono immediatamente pronte per l'uso grazie alla loro connessione USB. Lungo 240 centimetri e rivestito in tessuto, il cavo delle cuffie è pratico e flessibile. Inoltre, sull'auricolare sinistro sono presenti dei tasti dedicati alla rapida e semplice regolazione del volume delle cuffie o per spegnere il microfono.

Prezzo e disponibilità

Le SKILLER SGH30 sono disponibili ora al prezzo suggerito dal produttore di 29,90 euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.