Sharkoon presenta le nuove cuffie gaming RUSH ER30, con attacco USB ed illuminazione RGB

Sharkoon Technologies è un produttore internazionale di componenti e periferiche per PC che offre alta qualità e ottime prestazioni. Con il RUSH ER30, Sharkoon introduce un altro capolavoro della gamma RUSH ER. La quarta cuffia della serie non si perde nei fronzoli e si concentra, ancora una volta, sui dettagli che sono davvero importanti per comunicare agevolmente durante il gioco.

Un'esperienza sonora intensa

Con i suoi driver da 50 mm, grandi e altamente performanti, queste cuffie stereo circumaurali sono in grado di produrre un suono di alta qualità, con bassi potenti, e di dare al giocatore l'illusione di trovarsi nel cuore dell'azione.

Comunicazione senza intoppi

Per concordare con efficacia le strategie ed evitare i fraintendimenti, il microfono può essere mutato e regolato per adeguarlo ai propri bisogni personali e garantire una trasmissione chiara della propria voce in qualsiasi momento.

Facili da usare

Grazie al loro connettore USB, le RUSH ER30 sono un dispositivo "plug & play", pronto all'uso in pochi secondi; questo consente all'utente di concentrarsi sulle sfide che deve affrontare. I pulsanti per regolare il volume e disattivare il microfono sono posizionati sull'auricolare sinistro. Il cavo di 220 centimetri, di lunghezza generosa, consente di utilizzare le cuffie dal divano per un'esperienza di uso casalinga davvero comoda.

Design unico grazie all'illuminazione RGB

Come i modelli precedenti, le RUSH ER30 vogliono distinguersi grazie a un look unico; presentano un design moderno e riconoscibile. Per la prima volta nella storia della gamma, questo modello è stato equipaggiato con un'illuminazione in cui i colori in perenne variazione sono il punto focale.

Comodità prolungata

Grazie alla sua fascia regolabile e ai soffici cuscinetti per le orecchie in ecopelle, le RUSH ER30 sono state concepite per garantire il massimo comfort. Secondo il produttore è possibile sostituire i cuscinetti con la loro versione in stoffa, anch'essa inclusa nella confezione, in pochi secondi. I cuscinetti in stoffa sono traspiranti; questo li rende perfetti per le sessioni di gioco più animate.

Prezzo e disponibilità

Le RUSH ER30 sono disponibili ora al prezzo suggerito dal produttore di 29,90 euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.