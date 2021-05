Sharkoon presenta Light²180, mouse da gioco ultraleggero con sensore altamente performante

Sharkoon Technologies è un produttore internazionale di componenti e periferiche per PC che offre alta qualità e ottime prestazioni. Con il Light² 180, Sharkoon presenta al pubblico l'ultimo membro della famiglia Light². L'obiettivo di mouse da gioco è stupire l'utente con il suo peso estremamente basso e la sua maneggevolezza. Possiede un sensore PMW3360 ultraperformante, in grado di raggiungere i 12.000 DPI, e ha una forma simmetrica, con una scocca superiore a nido d'ape.

Leggero e facile da usare

Il peso irrisorio del Light² 180, di soli 63 grammi, lo rende particolarmente piacevole da utilizzare. Il rivestimento a nido d'ape della sua scocca superiore assicura una presa salda e contribuisce a rendere ancora più leggero il Light² 180. Se lo si desidera, è possibile sostituire con pochi semplici passaggi la scocca con un rivestimento chiuso, che viene fornito insieme al mouse per consentire di adattarlo ai propri bisogni. Lungo 120 millimetri, largo 63,5 e alto 39 mm, il Light² 180 è il più compatto della serie Sharkoon Light²; le sue dimensioni lo rendono particolarmente comodo e salvaspazio. Grazie alla sua forma simmetrica, il Light² 180 garantisce a tutti gli utenti un'esperienza d'uso confortevole, indipendentemente dal proprio modo di impugnare il mouse e dal proprio stile di gioco.

Componenti di precisione

Per permettere di maneggiare il Light² 180 con accuratezza, il mouse è munito del sensore ottico PixArt PMW3360. Con una risoluzione massima di 12.000 DPI, garantisce di poter eseguire manovre di altissima precisione. Le impostazioni DPI sono regolabili in sette livelli per mezzo del software scaricabile. I livelli sono selezionabili quando lo si desidera utilizzando lo switch DPI del mouse.

Ampio spazio di manovra

Per rendere il più semplice possibile l'utilizzo del Light² 180, Sharkoon non ha concentrato i suoi sforzi solo sulla riduzione del suo peso. Grazie ai suoi tre piedini realizzati al 100% in PTFE, il mouse scorre senza alcuna difficoltà su qualsiasi superficie. Questo facilita l'esecuzione di movimenti fluidi e veloci con la massima precisione. Il cavo rivestito in tessuto, estremamente robusto grazie al suo rivestimento, garantisce ulteriore flessibilità.

Illuminazione di classe

Il Light² 180 è impreziosito da tocchi di colore grazie a una striscia luminosa presente sulla sua parte posteriore, alla sua rotella, munita anch'essa di illuminazione RGB, e al logo luminoso di Sharkoon presente all'interno del mouse. Grazie al software scaricabile, è possibile selezionare una vasta gamma di varianti per l'illuminazione; questo consente un'alto livello di personalizzazione.

Switch di qualità e altro ancora

Il software scaricabile consente anche di configurare liberamente i sei tasti del Light² 180 con funzioni differenti e macro. In più, gli switch Omron presenti sul tasto destro e sul tasto sinistro del mouse, con una durata garantita fino a 20 milioni di clic, gli assicurano una lunga vita.

Prezzo e disponibilità

Lo Sharkoon Light² 180 è disponibile ora al prezzo suggerito dal produttore di 39,99 euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.