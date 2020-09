Sharkoon presenta REV100, un case compatto dalla configurazione innovativa

Sharkoon Technologies è un produttore internazionale di componenti e periferiche per PC che offre ottime prestazioni a prezzi ragionevoli. Sharkoon presenta l'ultimo case della serie REV: l'ATX midi tower REV100. Come i suoi predecessori, offre la stessa struttura innovativa che ha reso la serie così popolare. L'alloggio della scheda madre è ruotato di 90 gradi e il pannello laterale in vetro temperato è situato sul lato destro. Grazie alle sue dimensioni compatte, il REV100 è perfetto per le scrivanie più piccole.

Design minimalista

Il pannello frontale del REV100 presenta un design geometrico e angolare e una superficie in simil metallo satinato. Gli elementi principali del minimale pannello frontale sono la griglia e la striscia a LED RGB. Inoltre, il retro del case è illuminato da una ventola a LED RGB addressable preinstallata. Entrambi i componenti a LED RGB possono essere regolati utilizzando il controller integrato.

Una diversa configurazione del case

Come i suoi predecessori, il REV100 presenta il design unico e innovativo grazie a cui la serie REV è diventata popolare. La scheda madre al suo interno è ruotata di 90 gradi, proprio come gli altri componenti del case. Di conseguenza, questi ultimi sono installati verticalmente. Sotto il pannello superiore, è presente un vano molto spazioso ideale per la tenuta ordinata dei cavi.

Diverso dal solito

A differenza dei case tradizionali, il suo interno non è visibile dal lato sinistro, ma da quello destro. Di conseguenza, i modelli della serie REV sono particolarmente adatti per essere sistemati sul lato sinistro della scrivania. Al di sotto del vetro temperato, il case presenta una copertura nera che consente una visuale dell'interno mai disturbata dai cavi.

Ottimo per il flusso d'aria

Nonostante il REV100 sia il case più piccolo della serie, offre un flusso d'aria sufficiente grazie alla ventola a LED RGB posizionata sul retro del case e all'altra ventola da 120 millimetri preinstallata nella parte anteriore. Qui, una griglia dalle perfette dimensioni contribuisce al flusso d'aria. Inoltre, la copertura superiore rimovibile è perforata e quindi traspirante. Per impedire l'introduzione di polvere e sporcizia, il pannello frontale e quello inferiore ospitano dei filtri antipolvere estraibili.

Torre ATX salvaspazio

Grazie alle sue dimensioni di 45,2 x 21,5 x 44,4 centimetri, il REV100 è compatto e si inserisce perfettamente in qualsiasi configurazione. Che stia sopra o vicino alla scrivania, il REV100 farà sempre un'ottima impressione. In modo da avere spazio sufficiente per tutti i componenti nonostante le dimensioni ridotte, il case non è dotato di un tunnel per l'alimentatore.

Prezzo e disponibilità

Lo Sharkoon REV100 è disponibile ora al prezzo suggerito dal produttore di 64,90€.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.