Sharkoon presenta SB2, scheda audio multi-compatibile per un controllo audio ottimale

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Sharkoon Technologies, un fornitore internazionale di componenti e periferiche PC di qualità ad alte prestazioni, presenta la SB2. Si tratta del successore della sua popolare scheda audio e offre un comodo tasto per silenziare il microfono e controlli rapidi e facili per il volume. La scheda audio non richiede driver, permettendo un utilizzo semplice ed immediato con qualsiasi computer e laptop.

Inoltre, consente di connettere qualunque tipo di cuffia o auricolare con connettore audio da 3,5 mm. L'audio può essere configurato e personalizzato attraverso l'equalizzatore a 10 bande disponibile via software. I grandi tasti rendono facile e veloce regolare il volume o silenziare il microfono.

Varie opzioni di personalizzazione

È possibile configurare l'audio come si preferisce scaricando il software opzionale dal sito del produttore; oltre all'audio virtuale 7.1, permette di configurare l'equalizzatore a 10 bande. Inoltre, sono disponibili impostazioni rapide, con 12 modalità di equalizzazione preimpostate, che possono essere utilizzate per regolare l'audio in base al tipo di musica.

Un'utile aggiunta alle cuffie

I grandi tasti permettono di regolare l'audio e silenziare il microfono in modo facile e veloce. La SB2 ha due porte audio da 3,5 mm per microfono e cuffie, con la porta per le cuffie che funge anche da connessione TRRS. Queste porte permettono di connettere tutte le cuffie più comuni dotate di spinotti audio alla scheda, che, a sua volta, può essere connessa a tutti i computer e laptop dotati di porta USB di tipo A.

Prezzo e disponibilità

La SB2 è ora disponibile al prezzo suggerito di 12,99 euro.