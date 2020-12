Sharkoon presenta SHARK Force II, nuovo mouse gaming economico

Sharkoon Technologies è un produttore internazionale di componenti e periferiche per PC che offre alta qualità e ottime prestazioni. Con lo SHARK Force II, Sharkoon ha perfezionato il suo popolare mouse da gioco e ci presenta una sua versione migliorata, con un sensore più potente e sei livelli di DPI selezionabili. Secondo Sharkoon, la forma ergonomica e il feeling del mouse sono rimasti invariati; offrono una maneggevolezza e una fruibilità davvero piacevoli.

Più flessibile e performante

Con lo SHARK Force II, Sharkoon ha rivisitato il modello precedente migliorandone la performance. Ora, questo mouse ospita al suo intern un efficace sensore ottico PixArt PAW3519. Con sei livelli di DPI preimpostati fino a un massimo di 4.200 DPI, il mouse può essere mosso con altissima precisione anche durante le operazioni più complesse.

I livelli di DPI possono essere modificati con semplicità, premendo un pulsante, per garantire la massima flessibilità durante il gioco o il lavoro. Differentemente da quanto accade con il modello precedente, l'illuminazione del logo SHARK Force funge da indicatore, consentendo all'utente di vedere il livello di DPI selezionato.

Design ergonomico

Proprio come il suo predecessore, SHARK Force II vanta un design mozzafiato; le curve sul retro del mouse offrono vantaggi ergonomici, soprattutto per gli utenti destri. La superficie gommata del mouse e l'appoggio per il pollice assicurano una presa salda. I due pulsanti per il pollice permettono di abilitare funzioni aggiuntive per il gioco e per l'utilizzo quotidiano del PC.

Prezzo e disponibilità

Lo SHARK Force II è disponibile ora al prezzo suggerito dal produttore di 9,99 euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.