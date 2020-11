Sharkoon presenta SK3 RGB e TK4 RGB, nuovi case compatti e spaziosi

Sharkoon Technologies è un produttore internazionale di componenti e periferiche per PC che offre alta qualità e ottime prestazioni. Con SK3 RGB e TK4 RGB, Sharkoon presenta due case ATX compatti, concepiti per stupire non solo con il loro involucro, ma anche con i loro interni.

Dei raffinati pannelli in vetro permettono di ammirare i loro meraviglosi giochi di colori, che vivranno di vita propria grazie al design discreto di questi case per PC.

Di grande impatto

Grazie al rivestimento in vetro temperato presente sul lato sinistro dell'SK3 RGB, il case offre una vista impeccabile dell'hardware illuminato dalla ventola RGB integrata. La ventola ha un diametro di 120 millimetri ed è montata sul retro del case. In più, il case TK4 RGB è dotato anche di un pannello in vetro anteriore che consente una visuale quasi completa dell'illuminazione RGB presente al suo interno. Le ventole RGB da 120 millimetri preinstallate su entrambi i case illuminano in modo assolutamente suggestivo i componenti interni del PC. Nel'SK3 RGB, la discrezione del pannello frontale in fibra di carbonio assicura al case un'eleganza senza tempo, in grado di non distogliere troppo l'attenzione dagli effetti luminosi presenti al suo interno.

Minimalismo e ordine

L'SK3 RGB e il TK4 RGB sono dotati di un design minimalista, privo di dettagli non necessari ed estremamente ordinato. Il supporto per la scheda madre è munito di diverse aperture per i cavi che consentono di nasconderli con facilità.

Numerose opzioni di raffreddamento

Le ventole RGB preinstallate non assicurano solo un'estetica impeccabile, ma anche un flusso d'aria ottimale in grado di mantenere tutti i componenti del PC alla temperatura corretta anche dopo ore di lavoro. Le prese d'aria laterali presenti sulla parte frontale del TK4 RGB, insieme alle tre ventole preinstallate sul case, garantiscono un afflusso d'aria adeguato. Oltre alla ventola preinstallata presente dietro al pannello frontale e sul pannello posteriore, l'SK3 RGB offre spazio a sufficienza per altre due ventole nella sua parte anteriore. Entrambi i case possono ospitare due ventole da 120 mm o da 140 mm sotto al pannello superiore.

Tanto spazio per il tuo hardware

Le dimensioni compatte dei case sono concepite per non occupare troppo spazio sotto alla scrivania, ma il tuo hardware avrà spazio a sufficienza per essere installato come preferisci in una serie di configurazioni. Entrambi i modelli possono accogliere senza problemi schede video fino a 33.5 centimetri di lunghezza e impianti di raffreddamento della CPU lunghi fino a 15.7 centimetri.

Spazio per tantissimi dati

Tutti e due i case assicurano diverse opzioni d'installazione per le periferiche di archiviazione dati, assicurando spazio a sufficienza per qualsiasi requisito. Un massimo di tre SSD possono essere posizionati sul supporto per la scheda madre o sopra il tunnel per l'alimentatore, ed è possibile installare due HDD da 3.5 pollici o delle SSD aggiuntive nella gabbia per HDD/SSD.

Prezzo e disponibilità.

Lo Sharkoon SK3 RGB è disponibile ora al prezzo suggerito dal produttore di 39,90 euro, mentre il TK4 RGB è disponibile al costo di 49,99 euro.

Maggiori informazioni sui nuovi case di Sharkoon sono disponibili a queste pagine:

https://it.sharkoon.com/product//30170#desc

https://it.sharkoon.com/product//30187#desc