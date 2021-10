Sharkoon presenta SKILLER SFM11, tappetino protettivo antiscivolo in quattro eleganti design

Sharkoon Technologies è un produttore internazionale di componenti e periferiche per PC che offre alta qualità e ottime prestazioni. Con lo SKILLER SFM11, Sharkoon introduce un resistente tappetino protettivo in quattro eleganti design.

Con il suo diametro di 120 centimetri offre un ampio range di movimento, che è particolarmente conveniente nelle situazioni di gioco più frenetiche. Il lato inferiore è realizzato in silicone antiscivolo; grazie a questa scelta il tappetino resterà sempre in posizione, anche con i movimenti più bruschi. Il suo spessore di cinque millimetri protegge ogni superficie dai graffi causati dalle ruote delle sedie e attutisce i suoni con efficacia. In più, la superficie in poliestere rende il tappetino facile da pulire.

Quattro eleganti design tra cui scegliere

Con l'SFM11 è possibile scegliere tra quattro design diversi. Il design "Gaming Area", con i suoi colori pastello molto chiari, è ispirato allo stile dei surfisti degli anni Sessanta. Il design "Hex" vuole riprodurre un effetto di profondità in 3D iperrealistico. Il design "Retro" rappresenta lo skyline di una città in pieno stile anni Ottanta. Il design "Cubes", invece, il nome "Sharkoon" forma un cubo in tre colori vivi.

Antirumore, antiscivolo e resistente

Lo spessore del materiale, di ben cinque millimetri, consente di attutire il rumore causato dallo spostamento delle sedie. Il lato inferiore in silicone mantiene il tappetino in posizione; in più, grazie alle cuciture multiple e molto spesse e alla stampa a trasferimento termico, questo tappetino protettivo per il pavimento è fatto per durare a lungo.

Disponibilità e prezzo

Lo Sharkoon SKILLER SFM11 è disponibile ora al prezzo suggerito dal produttore di 34,99 euro.

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale del produttore a questa pagina.