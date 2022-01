Sharkoon presenta SKILLER SGH50, cuffie di fascia alta con driver audio ottimizzati

Sharkoon Technologies, un fornitore internazionale di componenti e periferiche PC di qualità ad alte prestazioni, presenta le SKILLER SGH50. Delle cuffie da gaming ad alte prestazioni con certificazione Hi-Res Audio e driver attentamente bilanciati per un gioco immersivo e per poter apprezzare appieno la musica. Gli auricolari e l’archetto si adattano automaticamente alla testa e questo, insieme ai cuscinetti in morbida pelle sintetica, dovrebbe garantire un comfort duraturo.

Audio immersivo

Secondo il produttore, i driver audio delle SKILLER SGH50 sono stati costantemente ottimizzati, in un processo di miglioramento continuo, per ottenere un audio espressivo e cristallino. Inoltre, le SKILLER SGH50 hanno una certificazione Hi-Res Audio ed una gamma di frequenza certificata da 10 hertz a 40 kilohertz. Durante il gioco, è possibile individuare la posizione dei nemici e le esplosioni vengono riprodotte con potenza. Durante l’ascolto della musica, i suoni alti, medi e bassi sono bilanciati in modo armonioso, per non perdere nessun dettaglio.

Chiaro e comprensibile

Il microfono delle SKILLER SGH50 è rimovibile e dotato di un filtro antipop che dovrebbe filtrare efficacemente i suoni esplosivi, permettendo una comunicazione chiara durante videoconferenze e chat vocali.

Si adattano ad ogni testa

Secondo il produttore, è stata posta particolare enfasi sul comfort. Gli auricolari, ricoperti di pelle sintetica elastica, e l’archetto si adattano automaticamente alla forma della testa. Le SKILLER SGH50 dovrebbero, quindi, essere confortevoli anche dopo ore di utilizzo.

Durevoli e modulari

Secondo il produttore, i cavi sono particolarmente robusti e durevoli, grazie al rivestimento in TPE; la loro configurazione modulare permette di connetterli facilmente a tutti i dispositivi con ingressi audio. Infine, i controlli in linea, consentono di regolare comodamente il volume o silenziare il microfono.

Prezzo e disponibilità

Le SKILLER SGH50 sono ora disponibili al prezzo suggerito di 59,90 euro.