Sharkoon presenta SKILLER SGK30, robusta tastiera da gaming con numerose opzioni di impostazione

Sharkoon Technologies è un produttore internazionale di componenti e periferiche per PC che offre alta qualità e ottime prestazioni. Sharkoon vi presenta la SKILLER SGK30.

Si tratta di una tastiera meccanica con switch meccanici di lunga durata, disponibile con o senza feedback; queste caratteristiche la rendono perfetta sia per gli scrittori più prolifici che per i videogiocatori e gli appassionati di eSports. È munita anche di illuminazione RGB integrata, personabilizzabile grazie a un software da scaricare.

Numerose opzioni di impostazione

Utilizzando il software scaricabile della SKILLER SGK30 è possibile selezionare molte impostazioni, consentendo di modificare la tastiera in base alle proprie preferenze personali. Dopo averle create, è possibile salvare le modifiche eseguite in un massimo di 20 profili di gioco. In più, grazie alla funzione macro, è possibile creare e salvare comandi; i tasti funzione preimpostati consentono di accedere a diverse azioni legate ai multimedia.

Illuminazione RGB personalizzabile

L'illuminazione RGB integrata della SKILLER SGK30 dona ai tasti effetti luminosi colorati attraverso il suo software scaricabile. Il programma consente di accedere a più di 15 effetti luminosi preimpostati semplicemente premendo un pulsante, donando alla tastiera delle suggestive variazioni adatte a ogni occasione. Il software consente anche di eseguire ulteriori modifiche all'illuminazione per assecondare i gusti dell'utente.

Design duraturo e compatto

Creando la SKILLER SGK30, Sharkoon ha prestato particolare attenzione alla scelta delle componenti con cui realizzare la tastiera. Gli switch meccanici ultraresistenti, disponibili nella variante blu o rossa, e il cavo rivestito in treccia di tessuto garantiscono una lunga vita al prodotto. Con una durata garantita per almeno 50 milioni di pressioni dei tasti, la tastiera può vantare una resistenza superiore al normale. Il connettore USB è placcato in oro per assicurare ai dati una trasmissione priva di interferenze. Lunga 430 millimetri e larga 144, la SKILLER SGK30 è anche molto compatta; la sua altezza di soli 35 millimetri la rende piatta e comoda da posizionare.

Prezzo e disponibilità

La Sharkoon SKILLER SGK30 è ora disponibile al prezzo suggerito dal produttore di 49,99 euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.