Sharkoon presenta SKILLER SGP30 Big Hex & 1337 V2 Big, enormi tappetini antiscivolo per mouse con una scorrevolezza eccezionale

Sharkoon Technologies, un fornitore internazionale di componenti e periferiche PC di qualità ad alte prestazioni, ha presentato due nuovi tappetini per mouse: lo SKILLER SGP30 Big Hex e il 1337 V2 Big.

Il Big Hex si presenta con un motivo 3D iperrealistico, mentre il 1337 V2 Big in un nero minimale. Entrambi i tappetini per mouse sono lunghi 120 centimetri e larghi 60, il che li rende i più grandi tappetini per mouse Sharkoon mai realizzati.

Incredibilmente grandi

Sia lo SKILLER SGP30 Big Hex che il 1337 V2 Big, con i loro 120 centimetri di lunghezza e 60 di larghezza sono i più grandi tappetini per mouse mai realizzati da Sharkoon. Possono coprire gran parte della scrivania ed offrire ampio spazio per i movimenti del mouse.

Particolarmente resistenti

In base a quanto dichiarato dal produttore, la gomma sottostante fornisce sempre una tenuta stabile, anche nelle condizioni più impegnative. Inoltre, grazie alla sua stampa a sublimazione, il motivo esagonale dello SKILLER SGP30 Big Hex dovrebbe essere in grado di resistere ad un utilizzo molto intenso, proprio come la superficie nera del 1337 V2 Big.

Niente sfilacciamento

La robusta cucitura lungo i bordi garantisce un utilizzo prolungato nel tempo senza sfilacciamenti e, secondo il produttore, sia lo SKILLER SGP30 Big Hex che il 1337 V2 Big difficilmente mostreranno segni di usura anche dopo un lungo periodo di utilizzo intenso.

Lavabili

L'elevata scorrevolezza dei due tappetini è adatta a rapidi movimenti del mouse e reazioni istantanee. Inoltre, dato che l'acqua, semplicemente, scivola via dai tappetini, le loro proprietà idrorepellenti li rendono adatti ad essere puliti con un panno morbido leggermente umido.

Prezzo e Disponibilità

Lo SKILLER SGP30 Big Hex e il 1337 V2 Big sono già disponibili. Lo SKILLER SGP30 Big Hex è in vendita al prezzo suggerito di 27,99 euro ed il 1337 V2 Big a 19,99 euro.