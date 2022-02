Sharkoon presenta SKILLER SGS30 PU & Fabric, sedia gaming di alta qualità con un comodo rivestimento

Sharkoon Technologies è un fornitore internazionale di componenti e periferiche PC di qualità ad alte prestazioni. Con la SKILLER SGS30, Sharkoon presenta una sedia gaming di alta qualità in due versioni: una con un'elegante rivestimento in pelle sintetica ed un'altra con rivestimento in tessuto traspirante.

Per un ulteriore relax della colonna vertebrale, entrambe le versioni dispongono di cuscini per supporto testa e lombare in memory foam. Lo schienale della sedia può essere inclinato e fissato fino a 165 gradi, permettendo all'utente di stendersi all'indietro e riposarsi. La seduta è imbottita, per renderla particolarmente confortevole. Il pistone a gas classe 4 e la base a stella in alluminio assicurano una tenuta stabile anche in condizioni impegnative.

Ampia selezione di colori

La SKILLER SGS30 è disponibile in due versioni differenti: una con un classico rivestimento in tessuto ed un'altra con un elegante rivestimento in pelle sintetica. La versione in tessuto è dispobile in nero e grigio chiaro, con cuciture lungo i bordi dello schienale. La versione in pelle sintetica è disponibile con base in nero e dettagli in quattro differenti colori: beige o bianco, più tenui, oppure rosa o rosso, più vivaci.

Particolarmente confortevole

L'imbottitura della seduta della SKILLER SGS30, particolarmente spessa, dovrebbe renderla adatta ad essere utilizzata per ore. A questa si aggiungono i cuscini per supporto testa e lombare, in memory foam, che sostengono la spina dorsale alleviando la pressione quando si sta seduti per lunghi periodi. I braccioli sono regolabili in altezza e possono essere mossi in avanti o indietro; è anche possibile regolarne l'angolazione verso destra o sinistra.

Robusta

Il telaio della SKILLER SGS30 è di acciaio e la base a stella di alluminio. Questo dovrebbe garantire una tenuta solida in qualsiasi momento, anche quando la sedia gaming è sottoposta ad un uso intenso. Le cinque rotelle da 75 mm con funzione blocco favoriscono la stabilità, così come il pistone a gas classe 4.

Invito al relax

La SKILLER SGS30 ha un meccanismo di inclinazione al di sotto della seduta, che permette alla sedia di essere inclinata fino a 14 gradi. Lo schienale, a sua volta, può essere inclinato fino ad un angolo di 165 gradi.

Disponibilità e prezzo

La SKILLER SGS30 è ora disponibile al prezzo suggerito di 299 euro.