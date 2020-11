Sharkoon presenta SKILLER SGS40, lussuosa sedia da gaming con seduta extralarge

Sharkoon Technologies è un produttore internazionale di componenti e periferiche per PC che offre alta qualità e ottime prestazioni. Con la SKILLER SGS40, Sharkoon ci presenta una sedia da gaming spaziosa, che assicura un comfort assoluto grazie alle sue dimensioni generose, dovute a una seduta extralarge e a uno schienale alto. Disponibile in quattro versioni, la SKILLER SGS40 offre un'ampia varietà di funzioni ed è perfetta sia per il gaming che per il lavoro.

Bella e comoda

La SKILLER SGS40 è disponibile in quattro versioni. Le varianti munite di un rivestimento in pelle sintetica hanno un look moderno, di alta qualità, che dà alla sedia un tocco sportivo. Le versioni rivestite in stoffa, invece, sono munite di una superficie in tessuto traspirante che le rende ancora più confortevoli.

Una vera tuttofare

La SKILLER SGS40 è stata concepita per l'uso quotidiano in un ambiente lavorativo oltre che per l'utilizzo domestico; grazie alle sue dimensioni generose, la sedia è in grado di offrire un'esperienza di utilizzo confortevole a utenti di ogni tipo. La SKILELR SGS40 gaming possiede un'ampia area di seduta che misura 59,5 x 53 centimetri, uno schienale alto 86 cm e ha una portata massima di 150 kg. Questo la rende perfetta per utilizzatori di ogni corporatura e le consente di ospitare comodamente utenti alti fino a due metri.

Perfetta per il gaming e per il lavoro

I braccioli flessibili e regolabili in 4D possono essere regolati orizzontalmente e verticalmente per adattarsi a braccia di qualsiasi lunghezza ed essere adattati con facilità all'angolazione orizzontale desiderata. La seduta extralarge, munita di supporto lombare, è combinata con uno schienale regolabile dai 90° ai 160°; è possibile sia sedersi comodamente che prendersi un momento di relax.

Manifattura di qualità

Grazie al suo robusto scheletro in acciaio, la SKILLER SGS40 assicura la stabilità e il supporto necessari per affrontare il lavoro e le sessioni di gioco e garantisce una seduta sicura. Il resistente pistone a gas e le sue ruote da 75 mm di diametro munite di blocco donano alla sedia una stabilità aggiuntiva e una tenuta solida.

Lavora e gioca in pieno relax

La SKILLER SGS40 non è soltanto robusta nella manifattura; offre all'utente un'esperienza d'utilizzo di assoluto comfort. Il sistema di inclinazione a molla, regolabile e bloccabile in step dagli 0° ai 14°, sostiene gli utenti nelle loro naturali necessità di movimento ed è utile per i momenti di relax durante le pause.

Prezzo e disponibilità

La SKILLER SGS40 è disponibile in diverse versioni: con un rivestimento in pelle sintetica nero o nero e grigio o con un rivestimento in tessuto nero o nero e grigio. Il prezzo suggerito dal produttore per tutti i modelli è di 299 euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale, a questa pagina.