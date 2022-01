Sharkoon presenta TG7M RGB, case ATX con airflow ottimale per performance di raffreddamento efficienti

Sharkoon Technologies è un fornitore internazionale di componenti e periferiche PC di qualità ad alte prestazioni. Ora, con il TG7M RGB, Sharkoon presenta un case per PC dovrebbe essere in grado di competere anche con i case di categoria superiore. In aggiunta al pannello frontale munito di rete di aerazione, il case ha quattro ventole RGB PWM da 120 millimetri preinstallate.

Questo è il primo case della serie che permette l’installazione di un radiatore da 360 millimetri dietro il pannello frontale o sotto quello superiore. Le schede grafiche possono essere installate verticalmente utilizzando un kit disponibile separatamente. Il pannello I/O dispone di due porte USB 3.0 e di una porta USB-C 3.2 Gen 2.

Costruito per risultati notevoli nel raffreddamento

Secondo il produttore, il TG7M RGB è progettato appositamente per un raffreddamento efficiente: oltre alla rete di areazione sul pannello frontale, il case dispone di quattro ventole RGB PWM da 120 millimetri preinstallate, tre sul lato frontale e una sul lato posteriore. È anche possibile installare tre ventole da 120 millimetri sotto il pannello superiore. Il TG7M RGB è il primo case della serie TG a permettere l’installazione di un radiatore da 360 millimetri dietro il pannello frontale o sotto quello superiore. In base all’hardware installato, la dimensione della scheda madre e l’altezza della RAM, è disponibile uno spazio di almeno 5 centimetri sotto il pannello superiore. Dietro al pannello frontale c’è spazio per un radiatore alto fino a 6 centimetri.

Esposizione pulita dell’hardware

Così come i precedenti modelli della serie, il TG7M RGB ha un pannello laterale in vetro temperato sulla sinistra. Per consentire una presentazione pulita dell’hardware, le viti del pannello non sono direttamente visibili dall’esterno. Il pannello frontale è coperto sui lati da una cornice in metallo grigio chiaro, che smorza gli angoli del case. Il cable management all’interno del case, con vari passacavi, dovrebbe assicurare una vista dell’hardware senza ostacoli. L’illuminazione può essere personalizzata come desiderato attraverso il controllo RGB sulla scheda madre, con un pinout 5V-D-G o 5V-D-coded-G. Dietro il pannello laterale in vetro temperato troviamo il tunnel dell’alimentatore con una finestra per renderlo sempre visibile.

Spazioso

Nonostante il suo design compatto, il TG7M RGB ha moltissimo spazio, anche per componenti di grandi dimensioni, come, ad esempio, una scheda grafica lunga fino a 38 centimetri, che è possibile installare verticalmente con il kit disponibile separatamente. Il tunnel dell’alimentazione permette l’installazione di alimentatori lunghi fino a 22 centimetri sul lato inferiore del case. Il case può anche ospitare fino a quattro unità di archiviazione da 2.5” e due da 3.5”.

Prezzo e disponibilità.

Il TG7M RGB è ora disponibile al prezzo suggerito di 109,00 euro.