Sharkoon presenta TK5M RGB, case ATX compatto con un forte airflow e porte frontali moderne

Sharkoon Technologies, un produttore internazionale di componenti e periferiche per PC di qualità e ad alte prestazioni, presenta il TK5M RGB. Con il suo moderno pannello frontale con griglia mesh, quattro ventole da 120 millimetri preinstallate e una veloce porta USB-C Type-C Gen 2, questo case ATX compatto è stato sviluppato per quegli utenti che mirano a praticità, convenienza e massime prestazioni.

Airflow efficiente

Con il TK5M RGB, Sharkoon punta soprattutto su un airflow ben studiato, combinando un pannello frontale con griglia mesh e quattro ventole RGB addressable da 120 millimetri preinstallate. Tre di queste ventole forniscono un flusso d'aria ottimale da dietro il pannello frontale, mentre l'altra ventola si occupa di espellere l'aria calda dal retro del case. Nel caso in cui l'utente voglia aumentare l'airflow, è possibile installare altre due ventole da 120 o 140 millimetri sotto il pannello superiore, per aumentare l'espulsione di aria calda.

Trasferimento dati veloce

Un'altra funzionalità del case è il trasferimento dati, semplice e veloce. In aggiunta alle due porte USB 3.0, il pannello frontale del TK5M RGB dispone anche di una porta USB 3.2 Gen. 2 per un rapido accesso ai dati. Con una velocità massima di 10 gigabit al secondo, questo moderno standard di trasmissione permette un trasferimento dati con una velocità che può arrivare al doppio del Gen 1, oltre ad una connessione semplice per i dispositivi mobili.

Presentazione moderna

La cornice frontale, sporgente e con angoli arrotondati, dona al TK5M RGB un look moderno e classico al tempo stesso, che non distrae dall'hardware in mostra al suo interno. Un controller RGB, incluso, sincronizza l'illuminazione delle quattro ventole preinstallate, che forniscono una presentazione efficace dietro al pannello laterale in vetro temperato. I passacavi all'interno del case, il tunnel dell'alimentatore e i filtri antipolvere rimovibili contribuiscono ad un'esposizione ordinata dell'hardware.

Organizzazione dello spazio ottimizzata

Nonostante il suo formato compatto, il TK5M RGB può ospitare anche hardware di grandi dimensioni. Il produttore indica una lunghezza massima di 31 centimetri per le schede grafiche, che salgono a 33,5 centimetri rimuovendo le ventole frontali. È possibile installare anche un alimentatore lungo fino a 17,5 centimetri ed un raffreddamento per la CPU alto fino a 15,7 centimetri.

Spazio di archiviazione in abbondanza

Il TK5M RGB dispone di spazio a sufficienza per l'archiviazione dati: è possibile installare due HD da 3,5 pollici all'interno dell'alloggio HDD/SSD, che si trova sul fondo del case, o sopra di esso. In alternativa, è possibile installare due SSD da 2,5 pollici sull'alloggio e sopra di esso, oltre a due ulteriori SSD accanto al vassoio della scheda madre e un quinto sul tunnel dell'alimentatore.

Prezzo e disponibilità.

Il TG5M RGB è ora disponibile al Prezzo suggerito di 69,00 euro.