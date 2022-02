Sharkoon presenta V1000 RGB, case Micro-ATX compatto con un airflow efficiente

Sharkoon Technologies è un fornitore internazionale di componenti e periferiche PC di qualità ad alte prestazioni. Con il V1000 RGB, Sharkoon ha ampliato la sua popolare serie di case micro-ATX presentando la prima versione con elementi RGB. Questo case micro-ATX dispone di tre ventole RGB da 120 millimetri preinstallate ed un pannello laterale in vetro temperato.

Come per i modelli precedenti, l'alimentatore e i relativi cavi possono essere nascosti nel tunnel situato sul fondo del case. È possibile nascondere alla vista anche i cavi dell'hardware, utilizzando i passacavi del vassoio della scheda madre. A dispetto del formato compatto, è possibile installare un radiatore da 240 millimetri o una scheda grafica da 40 centimetri.

Presentazione ordinata

Il tunnel di alimentazione può ospitare un alimentatore lungo fino a 24 centimetri. Utilizzando i passacavi, i cavi possono essere fatti passare dietro il vassoio della scheda madre, permettendo un cable management ordinato.

Sempre ben raffreddato

Il V1000 RGB ha tre ventole RGB da 120 millimetri al suo interno: due dietro al pannello frontale e una sul pannello posteriore. È possibile installare tre ventole da 120 millimetri o due da 140 millimetri sotto il pannello superiore. Al posto delle ventole dietro al pannello frontale può essere installato un radiatore da 240 millimetri. L'altezza massima del radiatore, ventole incluse, è di 5,9 centimetri.

Case compatto per component di grandi dimensioni

Nonostante il suo fattore di forma compatto, il V1000 RGB permette l'installazione di componenti di grandi dimensioni. Può ospitare schede grafiche lunghe fino a 40 centimetri, oltre ad un raffreddamento della CPU con un'altezza massima di 15,8 centimetri.

Moltissimo spazio per l'archiviazione dati

Nel caso in cui si avesse bisogno di molto spazio per l'archiviazione dati, il V1000 RGB offre varie opzioni di installazione per HDD ed SSD: in totale, possono essere installati sei drive da 2,5 pollici oppure due drive da 3,5 pollici. È possibile anche installare un drive da 5,25 pollici.

Luminoso

Per illuminare il case, il controller RGB del V1000 RGB può essere connesso al controllo RGB della scheda madre utilizzando il pinout 5V-D-G o 5V-D-coded-G della scheda madre; questo permette di attivare effetti di illuminazione selezionati attraverso il controller RGB. Gli RGB del case sono compatibili con tutti i programmi di controllo RGB più comuni, come MSI Mystic Light Sync o ASUS Aura Sync. In alternativa, il controller RGB può anche essere utilizzato manualmente per selezionare modalità di illuminazione preimpostate attraverso il tasto reset sul pannello I/O.

Prezzo e disponibilità

Il V1000 RGB è ora disponibile al prezzo suggerito di 79,90 euro.