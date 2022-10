Shuttle lancia i Mini-PC barebone serie XPC DH610 e DH670 dedicati alle CPU Intel LGA1700

I mini-PC barebone della categoria “XPC slim”, presentati oggi dal noto produttore taiwanese, hanno una scheda madre che Shuttle ha appositamente sviluppato per questo formato con socket CPU LGA1700 e supportano quindi i processori Intel Core di 12a generazione per PC portatili. Con due slot SO DIMM per una memoria di lavoro complessivamente di 64 GB questi modelli soddisfano i requisiti più elevati. Lo slot M.2-2280 è adatto anche per unità SDD NVMe con interfaccia PCIe 3.0 x4 e nello slot M.2-2230 possono essere integrate, ad esempio, schede WLAN.

Si comincia con l’XPC Barebone DH610S che offre la possibilità di integrare un dual display UHD (1× HDMI 2.0b, 1× DisplayPort 1.4). Segue poi il modello DH610 per applicazioni di rete ambiziose grazie a 1 connettore di rete da 2,5 Gbit e 1 connettore di rete da 1 Gbit. Può inoltre integrare fino a tre display UHD (1× HDMI 2.0b, 2× DisplayPort 1.4) e offre due porte COM. Il top di gamma è l’XPC Barebone DH670, sempre con due connettori di rete e porte COM, ma anche con 2× HDMI 2.0b e 2× DisplayPort 1.4 d e quindi la possibilità di collegare in qualsiasi momento fino a quattro display UHD.

Tutti i modelli DH della serie 600 dispongono di un efficiente raffreddamento a heat pipe con doppia ventola regolata. Questa soluzione di raffreddamento è efficace in qualsiasi posizione di utilizzo. La dotazione comprende un supporto VESA per il montaggio a parete e a superfici varie. La base in alluminio per ridurre ulteriormente la superficie di appoggio sulla scrivania è ordinabile separatamente.

Per una scrivania ordinata e spaziosa tutti i modelli possono essere comodamente posizionati anche al di fuori dell’area di lavoro. Questo perché il collegamento Remote Power On, con connettori presenti sul retro e un tasto con un cavo bipolare a scelta, consente di effettuare l’avvio da remoto.

I mini-PC Barebone sono alimentati a 19 Volt da un efficiente alimentatore da 120 Watt. Ricordiamo inoltre che il DH610 è in grado di funzionare anche con una tensione di appena 12 Volt.

Il case in lamina di acciaio conferisce a tutti i modelli di slim-PC Shuttle la robustezza necessaria per le applicazioni professionali quali sistemi di cassa, comando macchine o digital signage. Sebbene il case di appena 19 × 16,5 × 4,3 cm (P x L x A) sia molto piccolo per la potenza di sistema richiesta, la struttura interna non viene sacrificata, per cui l’installazione dei componenti è molto semplice.

Ampio assortimento di accessori per ulteriori possibilità di utilizzo

I numerosi accessori disponibili per questa serie di modelli comprendono un cavo di collegamento VGA (PVG01), un kit WLAN-ac/Bluetooth (WLN-M), un kit WLAN-ax/Bluetooth (WLN-M1), un modulo di espansione per schede 4G (WWM03), un kit di montaggio per rack da 19” (PRM01), un kit di montaggio per guide DIN (DIR01) e un supporto VESA (PV04).

Già disponibili all'acquisto, il prezzo consigliato da Shuttle per l’XPC Barebone DH610S è di 336 euro, per il modello DH610 è di 367 euro e per il DH670 è di 393 euro (IVA al 22% incl.).