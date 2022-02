Shuttle lancia la sesta generazione di Mini-PC Barebone serie DS20

Fa ora il suo ingresso la sesta generazione di Barebone DS20 senza ventola di Shuttle nel formato da 1,3 litri. Ogni nuovo modello si basa sulla moderna piattaforma di processori Intel e presenta caratteristiche innovative e intelligenti, come ad esempio più memoria, velocità e collegamenti.

Ampio spettro di prestazioni, da Intel Celeron a Core i7

Fino a 64 GB di memoria DDR4

Dual Gigabit, predisposizione per WLAN, opzione 4G

I mini-PC senza ventola di Shuttle vantano una lunga tradizione. Grazie alle loro caratteristiche di eccellenza questo gruppo di prodotti è molto richiesto in innumerevoli ambiti applicativi. Gli utenti ne apprezzano in particolare il funzionamento silenzioso, la manutenzione ridotta e l’affidabilità nel funzionamento continuo.

I quattro mini-PC Barebore illustrati qui appartengono alla famiglia degli “XPC slim” con processori Intel Core saldati di 10a generazione e sono disponibili in quattro versioni. Per le applicazioni base è sufficiente la variante con processore Intel Celeron, per gli utenti più esigenti o i servizi server la scelta ricade su Intel Core i3 oppure i5. Chi lavora in ambito creativo, soprattutto con dispositivi ad alta risoluzione o grandi quantità di dati, preferisce il modello particolarmente performante con processore Core i7 e 8 Thread.

“Da circa 12 anni i PC senza ventola sono una presenza fissa nell’offerta di prodotti di Shuttle”, spiega Tom Seiffert, Head of Marketing & PR di Shuttle Computer Handels GmbH. “Ogni nuovo modello fanless fa tesoro di questa esperienza e del prezioso feedback degli utenti.”

All’interno del case di appena 39 mm in tutti i modelli sono alloggiati un’unità da 2,5", un SSD NVMe e una memoria RAM da 64 GB. I componenti sono integrati in modo particolarmente comodo. Basta svitare due pannelli per accedere a tutti gli slot e le unità.

Distribuiti tra pannello frontale e retro e in posizione ben raggiungibile vi sono anche il lettore schede, 8 porte USB, DMI 2.0, DisplayPort 1.4, VGA, collegamenti audio, COM, due collegamenti di rete, prese per antenne e Remote Power On.

Per la connettività sono disponibili due collegamenti Gigabit Ethernet che consentono di gestire due reti fisicamente separate, failover e load balancing. Grazie ai cavi per antenna preinstallati non è un problema neppure l’espansione con WLAN. A seconda della postazione i collegamenti alla rete mobile possono essere effettuati tramite modem 4G, per il quale Shuttle propone gli accessori compatibili.

Come i predecessori anche i modelli DS20 possono essere utilizzati in svariate posizioni. Il programma di accessori di Shuttle offre inoltre ulteriori possibilità di montaggio, quali il supporto su guida DIN o il telaio di montaggio su rack da 19”.

Panoramica dei modelli

DS20U : Celeron 5205U (1,9 GHz, 2 Cores, 2 Threads, 2 MB Cache), 4× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)

: Celeron 5205U (1,9 GHz, 2 Cores, 2 Threads, 2 MB Cache), 4× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) DS20U3 : Core i3-10110U (fino a 4,10 GHz, 2 Cores, 4 Threads, 4 MB Cache), 4× USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)

: Core i3-10110U (fino a 4,10 GHz, 2 Cores, 4 Threads, 4 MB Cache), 4× USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) DS20U5 : Core i5-10210U (fino a 4,20 GHz, 4 Cores, 8 Threads, 6 MB Cache), 4× USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)

: Core i5-10210U (fino a 4,20 GHz, 4 Cores, 8 Threads, 6 MB Cache), 4× USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) DS20U7: Core i7-10510U (fino a 4,90 GHz, 4 Cores, 8 Threads, 8 MB Cache), 4× USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)

Come accessori sono disponibili il telaio di montaggio da 19” (PRM01), un kit di installazione per modem 4G (WWN03), un modulo WLAN/Bluetooth (WLN-M/WLN-M1), un adattatore porta COM (PCP11), un supporto su guida DIN (DIR01) e il cavo di collegamento Remote Power On (CXP01).

Il prezzo consigliato da Shuttle per l’XPC Barebone DS20U è di 361 euro, per il DS20U3 è di 647 euro, per il DS20U5 è di 789 euro e per il DS20U7 è di 949 euro (IVA al 22% incl.). Tutti i modelli saranno disponibili in commercio al momento della pubblicazione di questo comunicato.