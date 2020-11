Shuttle presenta XH410G, il primo XPC per processori Intel Core di 10a generazione

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Come secondo modello di questo genere e primo XPC di Shuttle per processori Intel Core di 10a generazione, l’XH410G segue le orme del rinomato XH110G, che dal suo lancio nel 2017 è stato sulla cresta dell’onda per tre anni consecutivi. Ora l’XH410G raccoglie il testimone e convince per flessibilità, varietà di collegamenti e tanta potenza per cm³.

- Spazio per tutti i modelli di schede Single Slot

- RAM fino a 64 GB, due unità e processori Core della serie “Comet Lake-S”

Il cuore dell’XH410G è chiaramente il prezioso slot PCI-Express-x16-3.0 che non conosce quasi limiti nelle possibilità di applicazione. In questo mini PC piatto di appena 8 cm si può infatti integrare qualsiasi tipo di scheda di espansione Single Slot. La potenza di calcolo necessaria è fornita dai processori Intel Core di 10a generazione per il socket LGA1200. A questo si aggiungono memoria e unità all’avanguardia.

Il modello XH410G della categoria XPC slim è un Barebone compatto nel formato 25 × 20 × 7,85 cm (P x L x A). La sua scheda madre con chipset Intel H410 supporta una memoria DDR4 fino a 64 GB nel formato SO-DIMM nonché i nuovi processori Intel con fino a 65 W TDP. Due slot M.2, un M.2-2280 e un M.2-2230 possono essere allestiti, ad esempio, con un modulo SSD NVMe e un modulo WLAN.

La caratteristica più significativa di questo nuovo XPC è tuttavia rappresentata dallo slot PCI-Express-x16-3.0, in grado di supportare schede grafiche e di espansione con adattatore da x1 a x16 (ad es. per rete da 10 Gbit, Thunderbolt, Sound/Video Capture Card, TV Tuner, SSD PCIe e tanto altro ancora) in formato Single Slot.

Il case presenta aperture di ventilazione sul coperchio e offre spazio aggiuntivo per un disco fisso/SSD da 2,5 pollici sul lato inferiore raggiungibile da uno sportellino separato. Proprio accanto a questo supporto dati si trova una porta USB tradizionale (tipo A) che può essere utilizzata per eventuali dongle, supporti dati con protezione antifurto o ampliamenti quali moduli GSM.

Come sempre l’XH410G dispone di una varietà di collegamenti sia nella parte anteriore che posteriore: audio, HDMI 2.0a, VGA, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit), USB 2.0 e Intel Gigabit Ethernet. A questi si aggiungono l’interfaccia intelligente Remote Power On, che consente l’avvio del PC da remoto, ad esempio quando è posizionato in un posto difficilmente raggiungibile.

"Per uso Office, applicazioni di rete complesse o scenari Multi Display – grazie allo slot PCIe l’XH410G non ha praticamente limiti,” spiega Tom Seiffert, Head of Marketing & PR di Shuttle Computer Handels GmbH.

Per supportare dal punto di vista energetico anche il massimo livello di espansione, l’XH410G dispone di un alimentatore esterno, potente ma senza ventola, da ben 180 Watt. Il raffreddamento è garantito da un sistema attivo a heat pipe con due silenziose ventole di 6 cm. Questa soluzione di raffreddamento funziona sia nell’installazione orizzontale, che verticale. La dotazione comprende un supporto VESA per il montaggio dell’apparecchio a pareti e a superfici varie. Per ridurre ulteriormente la superficie di appoggio è disponibile separatamente un piedistallo.

Riassumendo sono disponibili come optional gli accessori seguenti: kit WLAN (WLN-M), adattatore porta COM (H-RS232), piedistallo (PS01) e il cavo di collegamento (CXP01) per un pulsante Power esterno.

Il prezzo consigliato da Shuttle per l’XH410G è di 298 euro (IVA 22% inclusa).

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale a questa pagina.