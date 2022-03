Shuttle XPC cube, il Barebone entry level SH510R4 supporta i processori Intel Core di 10a e 11a generazione

Una soluzione mini-PC professionale con caratteristiche tecniche interessati – lo Shuttle Barebone SH510R4 della famiglia XPC cube, grazie alle prestazioni elevate, alla flessibilità e all’efficienza energetica, si presenta come il partner ideale per qualsiasi scrivania.

Pannello frontale configurabile

Tre diversi collegamenti per monitor

Case in grado di alloggiare fino a tre SDD NVMe plus

Lo Shuttle XPC Barebone SH510R4 è basato sul chipset Intel H510 e supporta i processori Intel Core, sia della 10a (Comet Lake), che della 11a generazione (Rocket Lake) con socket LGA1200 e TDP fino a 125 Watt. Uno slot PCIe nel formato ×16-4.0 e uno slot nel formato ×1-3.0 offrono spazio a sufficienza per schede grafiche, schede di rete, schede I/O, supporti dati o schede AV professionali.

Due slot M.2 consentono l’espansione con SDD e moduli aggiuntivi, ad es. per WLAN o LTE. Grazie al collegamento PCI-Express di ultima generazione è possibile trasferire mediante i due slot grandi quantità di dati in brevissimo tempo. Le applicazioni professionali richiedono notoriamente tanta memoria. Con quattro slot e quindi complessivamente una memoria di lavoro di 64 GB questo mini-PC soddisfa i requisiti più elevati.

All’interno del case in alluminio di appena 32,9 x 21,6 x 19,0 cm trovano posto due unità interne da 3,5". Un alloggiamento aperto da 5,25” consente inoltre di integrare un’unità ottica o slot a scelta di produttori terzi delle stesse dimensioni. Tre diverse uscite grafiche, sia con segnali digitali che analogici, offrono la massima flessibilità nella scelta del display. Il modello SH510R4 dispone di un HDMI 2.0b*, displayPort 1.4 e collegamento VGA.

Per una scrivania ordinata e spaziosa questo XPC cube può essere comodamente posizionato in posizione decentrata rispetto all’area di lavoro. Mediante i connettori presenti sul retro e un tasto con un cavo bipolare a scelta è possibile effettuare un collegamento Remote Power On per l’avvio da remoto. Per garantire un funzionamento affidabile anche alla massima potenza il modello SH510R4 Shuttle presenta il noto raffreddamento a heat pipe con un sistema intelligente di ricircolo dell’aria. Una ventola con velocità regolata automaticamente si adatta al carico del sistema e alle condizioni ambientali.

Il pannello frontale della serie R4 con una superficie di 19×10 cm offre spazio a sufficienza per incorporare motivi e informazioni in modo protetto e permanente. Con una comune stampante è possibile ad esempio aggiungere i dati di contatto e le informazioni sulla sede o sull’hardware. In alternativa il PC può essere personalizzato in base al Corporate Design o con motivi allegri e colorati. Come accessori sono disponibili un telaio da 2,5” (PHD3), un modulo WLAN/Bluetooth (WLN-M), un adattatore porta COM (H-RS232) e il cavo per il collegamento Remote Power On (CXP01).

Il prezzo consigliato da Shuttle per l’XPC cube SH510R4 in versione Barebone è di 409 euro (IVA al 22% inclusa). Il modello sarà disponibile presso i rivenditori specializzati e il commercio all'ingrosso al momento della pubblicazione di questo comunicato.