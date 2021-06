Siege Survival: Gloria Victis, disponibile gratuitamente il primo DLC "The Lost Caravan"

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Koch Media e Black Eye Games sono lieti di annunciare che il primo DLC - The Lost Caravan - di Siege Survival: Gloria Victis è ora disponibile gratuitamente su Steam, Epic e GOG.

Il nuovo scenario racconta la storia di un equipaggio di una carovana vittima di un'imboscata e ora intrappolato nel duro deserto meridionale. I giocatori affronteranno nuove sfide, incontreranno nuovi personaggi e dovranno mettere alla prova le loro capacità di gestione del tempo e delle risorse all'interno di un nuovo ambiente.

Spunti di lettura: Siege Survival Gloria Victis, disponibile una demo giocabile con lo Steam Game Festival

La nuova impostazione aggiunge dimensioni extra al gioco. Il sole stesso ora è una minaccia, quindi lo scavenging viene condotto durante il giorno quando i nemici sono meno attivi a causa del caldo, ma bisogna evitare di rimanere fuori troppo a lungo per non ammalarsi a causa di esso. Anche le tempeste di sabbia avranno un effetto significativo sul gameplay; la polvere soffocante aumenterà le possibilità di ferirti e ridurrà la visibilità; ma questo significa che sarà più difficile anche per i nemici individuare i giocatori. Il rischio vale la ricompensa? È qualcosa che solo tu puoi decidere.

Nel nuovo scenario è stato aggiunto anche un nuovo sistema per gli eventi mattutini, che verrà implementato a breve anche nel gioco base.

Siege Survival: Gloria Victis è un gioco survival di strategia medievale che racconta la storia di come un'umile banda di civili, intrappolata da un esercito assediante nel piccolo mastio della città, tenta di sopravvivere mentre aspetta i soccorsi che pongano fine alle sue sofferenze.

Per gli utenti che non hanno ancora provato il gioco, è possibile accedere ad una demo aggiornata che consente di vivere i primi sette giorni della campagna su Steam: https://store.steampowered.com/app/1167140/Siege_Survival_Gloria_Victis /