Siege Survival Gloria Victis, disponibile una demo giocabile con lo Steam Game Festival

Koch Media e Black Eye Games sono liete di annunciare una partnership per l'imminente uscita digitale per PC di Siege Survival: Gloria Victis, che sarà distribuito sotto la label Ravenscourt Games.

Ambientato nel Medioevo, Siege Survival: Gloria Victis ti vedrà alla guida di un gruppo di civili per cercare di sopravvivere al brutale assedio della tua città. Perlustrando la zona alla ricerca di risorse, questo gioco di strategia gestionale ti consentirà di creare rifornimenti e mantenere le truppe in forze per evitare che la città venga invasa.

Il gioco sarà un titolo chiave dello Steam Game Festival: Spring Edition, che si svolgerà dal 3 febbraio alle 19:00 CET – fino al 9 febbraio alle 19:00 CET e presenterà una demo completamente giocabile e aggiornata che consentirà ai giocatori di vivere i primi giorni dell'assedio, guidandoli attraverso i tutorial di base di raccolta, creazione ed esplorazione, consentendo loro di vedere parte della città assediata; l'intera campagna ti intratterrà per 30 giorni.

Commentando la partnership, il CEO di Black Eye Games, Jan Grochowski, ha dichiarato:

"Siamo lieti di lavorare con Koch Media. Questa partnership ci darà accesso ad un mercato globale con dei team dedicati in tutti i principali territori. Il lavoro su Siege Survival: Gloria Victis è stato avviato da un team esterno 2 anni fa, con pieno supporto e supervisione di Black Eye Games. Ora, dopo aver unito con successo i due team e avviato la partnership con Koch Media, ci siamo assicurati lo sviluppo futuro sia di Siege Survival sia della nostra startup, Gloria Victis MMORPG. Ci auguriamo che i giocatori che proveranno la nostra demo durante lo Steam Game Festival, si divertano a provarlo quanto ci siamo divertiti noi a realizzarlo.”

Daniel Emery, Senior Global Communications Manager di Koch Media, ha detto di essere felicissimo della joint venture.

“Siamo molto contenti di collaborare con il team di Lublin, in Polonia - Black Eye Games - per questa futura release. Il titolo survival gestionale medievale Siege Survival: Gloria Victis si inserisce perfettamente nel nostro ampio portfolio di giochi di qualità di Ravenscourt. I nostri team a Monaco e in tutto il mondo supporteranno il team di sviluppo con tutta la loro esperienza di marketing e pubblicazione locale e globale. "

Panoramica del gioco

Ambientato nello stesso universo medievale del MMORPG Gloria Victis - con il suo crudo realismo, l'economia guidata dai giocatori e le fazioni in guerra con spade e scudi a volontà – vede il tuo paese essere invaso e la tua città sotto assedio; il tuo gruppo di civili è intrappolato nell'ultima roccaforte rimasta e resiste per sopravvivere. Anche se non partecipi direttamente ai combattimenti, il destino della città è nelle tue mani.

• Esplorazione: avventurandoti fuori dalla sicurezza della tua fortezza, devi esplorare la città saccheggiata di notte per raccogliere materie prime, beni abbandonati e armi di cui hai bisogno per sopravvivere e resistere abbastanza a lungo da permettere ai rinforzi di scacciare gli aggressori.

• Creazione e gestione delle risorse: hai bisogno di armi migliori, di un tetto sopra la tua testa, di cibo caldo e di tutta una serie di altri oggetti; l'unico modo per ottenerli è che tu ed il tuo team li creiate. Ma le risorse sono scarse e dovrai gestirle con saggezza per farcela.

• Sopravvivere: difendi ciò che resta della tua città, le truppe sono poche e stanche ed hanno un disperato bisogno di frecce, armi e armature; insieme alla cura dei feriti. Devi mantenere il tuo team fornito e supportato in ogni modo possibile prima delle loro battaglie; altrimenti il nemico prenderà d'assalto la fortezza. Non solo, devi anche evitare i soldati nemici quando esci nella terra di nessuno ogni notte.

Intorno a tutto questo ci sono numerose scelte morali difficili da prendere, compiti da svolgere e una trama coinvolgente che porterà il giocatore in un viaggio attraverso Edring.