SilverStone Technology annuncia il nuovo alimentatore Essential ARGB 500W 80+ Bronze

SilverStone Technology, leader affermato nel campo dei componenti per PC, è lieta di annunciare la disponibilità del nuovo Alimentatore Essential serie ARGB bronzo da 500 W, che estende l'iconica serie Essential di SilverStone pur essendo il primo alimentatore SilverStone con illuminazione ARGB.

ET500-ARGB è certificato 80 PLUS Bronze con efficienza energetica fino all'85% e sfoggia cavi piatti flessibili completamente neri con connettori di alimentazione per doppia CPU, perfetti per gli utenti che desiderano avere una struttura dall'aspetto pulito e overcloccare la propria CPU con maggiore stabilità.

Come tutti gli alimentatori SilverStone, l'ET500-ARGB è progettato con componenti di alta qualità e rigide normative che garantiscono l'erogazione continua di alimentazione pulita e stabile; il suo design a binario singolo + 12V fornisce anche il massimo utilizzo di energia.

Per mantenere tutti i componenti interni raffreddati durante il funzionamento, ET500-ARGB è dotato di una ventola ARGB silenziosa da 120 mm con un flusso d'aria eccellente, bassa rumorosità e 17 diverse modalità di illuminazione che possono essere controllate da un pulsante di controllo dell'illuminazione sull'alimentatore o collegate a un ARGB scheda madre o hub ARGB per la sincronizzazione degli effetti di luce.

PROTEZIONI

Protezione da sovracorrente (OCP) Protezione da sovratensione (OPP)

Protezione da sovratensione (OVP)

Protezione da cortocircuito (SCP)

Protezione da sovratemperatura (OTP)

GARANZIA

L'alimentatore Essential Series ARGB Bronze da 500 W è coperto da una garanzia di 3 anni.

DISPONIBILITÀ e PREZZI

Essential Series 500W Bronze ARGB è ora disponibile per l'acquisto tramite la rete mondiale di rivenditori e distributori autorizzati SilverStone, al prezzo al dettaglio suggerito dal produttore di 69€ tasse escluse.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.