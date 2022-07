Skull and Bones al debutto il prossimo 8 Novembre 2022

Durante il primo evento Ubisoft Forward Spotlight, Ubisoft annuncia che Skull and Bones uscirà l’8 novembre 2022. Il gioco multiplayer open-world ambientato nel mondo dei pirati con elementi survival sarà disponibile con cross-play e cross-progression per PlayStation5, Xbox Series X | S, Stadia, PC Windows via Epic Games Store e Ubisoft Store. Potrai anche abbonarti a Ubisoft+ per PC, Stadia e Amazon Luna.

Sviluppato da Ubisoft Singapore in collaborazione con altri studi Ubisoft, Skull and Bones ti invita a investire sul tuo destino, incominciando da semplice reietto sino a diventare un pezzo grosso tra i pirati. Per farlo, devi costruire la tua Infamia con emozionanti combattimenti navali e spedizione lucrose in un mondo pieno di traditori.

Ispirato dai leggendari racconti sulla pirateria, ti farà provare la vera vita dei pirati. Accetta contratti, raccogli risorse per navigare lungo le importanti rotte commerciali e attacca le navi dei ricchi mercanti; ogni decisione influenza il tuo viaggio, con differenti livelli di rischio e ricompense. Mentre fai crescere la tua Infamia, potrai creare e personalizzare la tua flotta e sbloccare una serie di nuovi oggetti durante il gioco.

Il gioco è ispirato a uno dei più mortali periodi della Storia, la fine del Diciassettesimo Secolo. Considerata la seconda Età dell’Oro della Pirateria, dà le basi per un’era di caos e priva di regole. Pirati, fazioni rivali, potenti organizzazione e imperi, tutti sono alla ricerca del potere nel selvaggio paradiso dell’Oceano Indiano.

Ogni viaggio nell’universo di Skull and Bones sarà unico. Potrai espandere il tuo impero unendo le forze con 2 amici o giocatori che hai incontrato in mare aperto. Per una sfida ulteriore potrai abilitare il PVP e testare i tuoi ferri contro aspiranti pirati, potenti organizzazioni, fazioni locali e persino pirati rivali. Basandosi su un ambizioso supporto pluriennale post-lancio, il gioco verrà regolarmente aggiornato con nuovi contenuti, attività, storie e sfide gratuite per tutti i giocatori.

Skull and Bones sarà disponibile dall’8 novembre 2022 in due edizioni, Standard e Premium, su PS5, Xbox X|S, e PC Windows via Epic Games Store e Ubisoft Store, Stadia e Amazon Luna.

La Premium Edition comprenderà la "Collezione La Ballata Di Ossa Insanguinate", una serie di oggetti cosmetici per Capitani e Navi e contenuti digitali aggiuntivi che comprendono due missioni extra, artbook e colonna sonora digitali, oltre a un “Gettone Pass Contrabbando". Preordinando Skull and Bones avrai accesso al “Pacchetto Sua Altezza Marina” che comprende l’outfit “Vestiario Famigerato” e i “Fuochi D'artificio Dell'Incoronazione”.

