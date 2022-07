Snap lancia oggi Ghost Phone, il primo Mini-gioco in realtà aumentata ad approdare su Snapchat

Snap lancia oggi “Ghost Phone”, il primo Mini-gioco in realtà aumentata ad approdare su Snapchat. Si tratta di un’esperienza interattiva in cui i giocatori devono scoprire i segreti di un telefono abbandonato e risolvere il mistero relativo a quanto accaduto al suo precedente proprietario, entrando in contatto con malvagi spiriti in AR!

Grazie alla funzionalità di riconoscimento delle superfici, la spaventosa Lente Ghost Phone trasporta il gameplay nell’ambiente in cui si trovano gli utenti, spingendoli ad alzarsi e a muoversi per raccogliere attraverso lo smartphone energia fantasma e sconfiggere gli spettri. Ghost Phone introduce un nuovo genere di gameplay, basato su una narrazione, che unisce per la prima volta la tecnologia di scansione in AR ai giochi presenti sulla piattaforma.

Ecco come funziona:

Basta aprire Snapchat e cercare “Ghost Phone” su Lens Explorer oppure cercare un’icona misteriosa dietro il simbolo del razzo nella Chat.

Decifrare la password per avviare l’esperienza di gioco.

Trovare gli indizi nei messaggi e altrove.

Sbloccare spaventose modalità della fotocamera e guardarsi intorno per inquadrare diversi tipi di fantasmi in realtà aumentata.

Superare i livelli per trovare nuove app e dati per decifrare gli indizi, modalità della fotocamera e nuovi fantasmi, ma soprattutto scoprire cosa è accaduto a Lisa.

Ghost Phone si aggiunge ai quasi cento Mini-giochi che offrono agli Snapchatter esperienze divertenti per giocare, creare esperienze insieme agli amici e trovare strumenti utili sull’app. Dal 2019, anno di lancio, più di 300 milioni di utenti hanno usato i Giochi e i Mini-giochi, tra cui anche quelli realizzati da HBO Max, Headspace, Poshmark, Voodoo, Zynga e molti altri.

Per la realizzazione di Ghost Phone, Snap ha sfruttato le sue tecnologie proprietarie, come Playcanvas, ovvero un motore grafico che funziona interamente sul web, e Lens Studio, su cui sono state create le Lenti spettrali.

L’obiettivo di Snapchat è offrire ai suoi 347 milioni di utenti giornalieri un’esperienza che mescoli perfettamente realtà aumentata, gaming e storytelling, facendoli divertire con i loro amici nel mondo reale. Infatti, la fotocamera di Snap – una delle più utilizzate al mondo – serve ad arricchire il mondo reale grazie agli strumenti del mondo digitale.

Ad oggi, Snap vanta:

Reach: più di 200 milioni di persone sfruttano l’AR di Snapchat quotidianamente e in media la tecnologia viene usata 6 miliardi di volte al giorno.

Tecnologia: Snap si serve già di tecnologie futuristiche come la realtà aumentata multigiocatore, computer vision e machine learning.

Creator: più di 250.000 creator usano Snap e hanno realizzato più di 2,5 milioni di Lenti, visualizzate 3,5 trilioni di volte.

DATI PRINCIPALI

347 milioni di utenti attivi giornalieri che usano Snapchat mediamente ogni giorno.

Sin dal suo lancio, nel 2019, più di 300 milioni di Snapchatter hanno usato i giochi e i Mini.

Più di 6 miliardi di Lenti AR vengono utilizzate mediamente ogni giorno.

Mediamente più di 250 milioni di Snapchatter utilizzano la realtà aumentata quotidianamente.

Oltre un terzo dei degli attuali partner di Snap afferenti al mondo gaming ha registrato un fatturato superiore a un milione di dollari.

Per provare Ghost Phone, basterà scaricare l’applicazione di Snapchat e cliccare sul link qui.