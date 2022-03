Sniper Elite 5 al debutto il prossimo 26 maggio 2022

Rebellion, uno degli studi indipendenti di maggior successo al mondo, ha annunciato oggi che Sniper Elite 5 sarà disponibile a livello globale giovedì 26 maggio 2022. Disponibile per il pre-order a partire da ora, l'ultimo gioco del premiato franchise uscirà simultaneamente su Xbox Game Pass , Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 4 e 5, Epic, Steam e Windows Store.

Il nuovo trailer fornisce nuovi dettagli sulla trama e sui personaggi principali che saranno presenti in Sniper Elite 5 mentre il cecchino esperto Karl Fairburne scopre un complotto nazista per invertire le sorti della Seconda Guerra Mondiale, nome in codice Operazione Kraken. Karl deve usare tutte le abilità a sua disposizione per raccogliere informazioni sui piani e assicurarsi che non vengano mai realizzati. Questo lo metterà contro Abelard Möller, un Obergruppenführer dell'Asse, che deve essere fermato ad ogni costo.

Bonus Pre-Order

I giocatori che effettueranno il pre-order di Sniper Elite 5 presso rivenditori selezionati, riceveranno anche l'ultima missione della campagna "Target Führer" intitolata "Wolf Moutain". I giocatori potranno infiltrarsi nel Berghof, il rifugio privato di montagna di Hitler nelle Alpi Bavaresi, che brulica di guardie personali pesantemente armate e di una sfilza di oggetti da collezione per cecchini con gli occhi d'aquila. Hanno il compito di abbattere il Führer nel modo più fantasioso possibile.

Inoltre, coloro che effettueranno il pre-order riceveranno la pistola P.1938. Basata su un prototipo sperimentale delle forze speciali, questa potente pistola è un must per le operazioni segrete.

Deluxe Edition

Rebellion ha anche svelato i dettagli della Deluxe Edition di Sniper Elite 5, che includerà non solo il contenuto del pre-order ma anche il Season Pass. Ciò consentirà ai giocatori di accedere a una campagna in due parti post-lancio su mappe estese in cui potranno armarsi con un arsenale ampliato di autentiche armi della Seconda Guerra Mondiale e personalizzare il proprio cecchino con nuovi pacchetti di personaggi e skin per armi.

Il Season Pass include:

2 missioni della campagna

2 skin armi

2 pacchetti personaggio

6 pacchetti armi

Sniper Elite 5 sarà disponibile a livello globale il 26 maggio 2022 su Xbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 4 & 5, Epic, Steam e Windows Store. Il gioco presenta un'ampia campagna, che può essere giocata in modalità co-op online per 2 giocatori, con location accuratamente ricreate utilizzando la fotogrammetria per garantire un'esperienza profondamente coinvolgente.

Online, la nuova Invasion Mode consente ai giocatori di entrare nella campagna del giocatore avversario e assumere il ruolo di un cecchino dell'Asse con alte ricompense in offerta. Questa modalità aggiunge una dimensione completamente nuova all'intenso dramma del gioco e una varietà extra per i nemici che dovrai affrontare sul campo di battaglia. Inoltre, 16 giocatori possono affrontarsi in multiplayer competitivo in una varietà di modalità di gioco.