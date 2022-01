Sniper Elite 5, preparati all'invasione con la nuova funzione multiplayer in arrivo

Rebellion, uno degli studi indipendenti di maggior successo al mondo, ha pubblicato oggi un nuovo trailer in CGI di Sniper Elite 5, l'ultimo capitolo del pluripremiato franchise, che presenta la nuova modalità Invasion che consente ai giocatori di entrare l'uno nella campagna dell'altro per assumere il ruolo di un cecchino dell'Asse con alte ricompense.

Creato da Rebellion VFX, il nuovo trailer utilizza asset di gioco e VFX personalizzati con un mix audio su misura per creare uno straordinario filmato.

La modalità Invasione offrirà una dimensione completamente nuova all'intenso dramma del gioco e aggiungerà una maggiore varietà alle tattiche che i giocatori dovranno impiegare per completare la loro missione. Il cecchino dell'Asse invasore avrà l'unico scopo di eliminare il giocatore mentre il cecchino Alleato otterrà un obiettivo in più: eliminare l'invasore. La modalità Invasione sarà disponibile anche in modalità co-op aumentando la sfida per l'invasore dell'Asse poiché ora ha due alleati da rintracciare, ma offre ricompense maggiori.

Chris Kingsley, CTO di Rebellion, ha commentato: "La modalità Invasion è un'aggiunta fantastica all'esperienza di gioco di Sniper Elite 5. Un invasore controllato dal giocatore può agire in modi così diversi e imprevedibili, il che arricchisce il livello di sfida e aumenta ulteriormente la tensione. Il giocatore verrà informato che un cecchino invasore dell'Asse si è unito al loro gioco e da quel momento in poi diventa un'esperienza estremamente intensa e ad alto rischio."

Chris ha continuato: "Per quei giocatori che vogliono solo un'esperienza di gioco in solitaria ci sarà la possibilità di disattivare la modalità Invasion, ma consigliamo a tutti di provarla prima o poi. Ci siamo divertiti molto in studio, saltando nei giochi l'uno dell'altro e trovando modi innovativi e furtivi per eliminarci a vicenda".

La modalità Invasione offrirà alcune abilità uniche per entrambi i giocatori. L'invasore dell'Asse può utilizzare le forze dell'Asse dell'IA per aiutare a localizzare il giocatore alleato. Taggare un soldato dell'Asse abiliterà 'Eagle Eyes', il che significa che se quel soldato individua il cecchino alleato, la sua ultima posizione nota verrà visualizzata sulla mappa.

Il cecchino dell'Asse può anche istruire i soldati vicini tramite 'Stay Sharp', aumentando la loro consapevolezza. Per il cecchino alleato, ogni livello ha telefoni di invasione sparsi sulla mappa che il giocatore può usare per scoprire l'ultima posizione nota del proprio avversario. Ma attenzione, poiché non solo questi telefoni possono essere trappole esplosive, ma un uso eccessivo solleverà sospetti e rivelerà la posizione del giocatore.

Il cecchino dell'Asse che avrà successo, riceverà armi, oggetti e sbloccherà skin mentre il cecchino alleato sconfiggendo il proprio nemico può guadagnare armi e skin. Potrai ricevere anche XP aggiuntivi attivando la modalità Invasione.

Riconosciuto per la sua esperienza tattica di sniping senza precedenti, Sniper Elite 5 sarà disponibile simultaneamente su Xbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 4 & 5, Epic, Steam e Windows Store nel 2022. I giocatori riprenderanno il loro ruolo del cecchino d'elite Karl Fairburne mentre si trovano nella Francia del 1944 con un'importante missione: scoprire e distruggere l'ultimo piano dei Nazisti, l'Operazione Kraken.

Per tutti gli ultimi aggiornamenti relativi a Sniper Elite 5, visita sniper.com