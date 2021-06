Sniper Ghost Warrior Contracts 2 al debutto, disponibile il trailer di lancio

CI Games è fiera di annunciare il lancio dell'attesissimo shooter, moderno, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, su PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Per festeggiare, lo studio ha anche pubblicato un nuovo esplosivo trailer, con Raven, protagonista di Contracts 2, che si aggira in una mappa sandbox per completare uno dei 21 contratti mortali. Perfetta introduzione per l'ultimo capitolo nel franchise di sniping in prima persona più venduto, il trailer mostra molti dei nuovi entusiasmanti aggiornamenti, tra cui oltre 1000m+ di sniping a raggio estremo, grafica di nuova generazione, NPC più intelligenti e la gamma di armi più letale di sempre.

CI Games ha anche stretto una partnership con il miglior streamer FPS su Twitch, shroud, per creare un esclusivo pacchetto di lancio DLC. Shroud, noto per la sua folle mira e per aver dimostrato costantemente un'incredibile abilità negli sparatutto in prima persona, ha collaborato con lo studio per creare un fucile da cecchino a tema shroud e una skin per armi brandizzata, disponibile ora su tutte le piattaforme. Il gameplay di SGW Contracts 2 può essere adattato a una varietà di livelli di abilità e, per shroud e la sua community, può offrire un livello significativo di sfida che i giocatori molto abili apprezzano all'interno di questo genere.

La versione PS5 arriverà più avanti nel corso dell'anno, ma i giocatori PS5 non dovranno aspettare, poiché tutte le edizioni PS4 di SGW Contracts 2 arrivano con un aggiornamento digitale gratuito alla versione di prossima generazione, al momento del suo rilascio più tardi nel corso dell'anno. Lo studio ha anche recentemente annunciato che la prima mappa DLC del titolo sarà distribuita gratuitamente su tutte le piattaforme. Questo DLC è attualmente in fase di sviluppo e includerà una nuova vasta regione completa di nuovi contratti e obiettivi.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 è ambientanto a Kuamar, una regione senza legge del Medio Oriente, situata lungo i confini libanese e siriano. I giocatori assumono il ruolo di Raven, Contract Sniper Assassin, mentre tentano di abbattere la brutale dittatura del presidente Bibi Rashida e da suo marito, Omar Al-Bakr. Contracts 2 porta il design sandbox del primo gioco al livello successivo con lo sniping a raggio estremo, aggiungendo alla varietà di obiettivi che i giocatori affronteranno e rivisiteranno utilizzando armi realistiche, gadget e abilità che miglioreranno con aggiornamenti sbloccabili.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 mira a stabilire un nuovo standard per il franchise di sniping in prima persona più venduto di tutti i tempi, ed è ora disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 e PC.

Caratteristiche principali di Sniper Ghost Warrior Contracts 2:

Sniping con un range estremo di 1000 m+

Una spettacolare campagna per giocatore singolo ambientata nel Medio Oriente moderno, con 5 mappe sandbox distinte e con una varietà di aree interattive completamente accessibili

Realismo di livello superiore con gadget autentici e armi personalizzabili per adattarsi a diversi stili di Gioco

Missioni rigiocabili che possono essere completate in diversi modi, con ricompense sbloccabili per il raggiungimento di tutti gli obiettivi

Funzionalità next-gen: tempi di caricamento migliorati e immagini migliorate con risoluzione 4K

Avversari più intelligenti con tattiche migliorate

Per maggiori informazioni su Sniper Ghost Warrior Contracts 2, visita www.SniperGhostWarriorContracts2.com.