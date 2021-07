Sniper Ghost Warrior Contracts 2, disponibile l'update gratuito Butcher's Banquet

Il warfare shooter moderno, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, pubblicato il mese scorso con notevole successo, vede oggi l'arrivo di un'importante espansione di contenuti. Intitolato "Butcher's Banquet", l'update è gratuito per tutti i giocatori su PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC ed è immediatamente disponibile come patch per il gioco principale.

Caratterizzato da una nuovissima regione espansa, "Butcher's Banquet" si svolge in una splendida area desertica, completa di oasi lussureggianti, cascate e templi misteriosi. E sebbene possa essere particolarmente pittoresco, non commettere errori: non è certamente una destinazione per le vacanze. In seguito ai recenti disordini a Kuamar - l'ambientazione della campagna principale di SGW Contracts 2 - sono state lasciate emergere nuove minacce, la più pericolosa delle quali è Mahmoud Zarza...alias "The Butcher".

Spunti di lettura: Sniper Ghost Warrior Contracts 2 al debutto, disponibile il trailer di lancio

La nuova espansione contiene tutti gli elementi che i giocatori hanno amato nel gioco base, tra cui sniping a distanza estrema di oltre 1000m+, grafica di nuova generazione, NPC più intelligenti e la gamma di armi più letale di sempre. Il titolo è ambientato a Kuamar, una regione senza legge del Medio Oriente, situata lungo i confini libanesi e siriani. I giocatori assumono il ruolo di Raven, un Contract Sniper Assassin, e hanno il compito di rovesciare una brutale dittatura completando una serie di missioni rigiocabili che possono essere affrontate in diversi modi. SGW Contracts 2 include mappe sandbox su larga scala, una varietà di missioni secondarie e obiettivi, armi e gadget realistici e una gamma di abilità ed equipaggiamento sbloccabili.

I giocatori possono acquistare SGW Contracts 2 su PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. In arrivo il 24 agosto, l'edizione per PS5 può essere pre-ordinata ora e arriverà con il DLC pack gratuito "Crossbow Carnage", oltre alle caratteristiche next gen tra cui: risoluzione 4k, texture e immagini migliorate, trigger adattivi, feedback aptico e tempi di caricamento SSD migliorati.

Per maggiori informazioni su Sniper Ghost Warrior Contracts 2, visita www.SniperGhostWarriorContracts2.com.