Sniper Ghost Warrior Contracts 2, disponibile un nuovo gameplay trailer

L'ultimo capitolo della serie best-seller di sniping in prima persona arriverà tra un mese circa e CI Games è felice di condividere l'esperienza di gameplay completa tramite l'ultimo trailer "Gameplay Overview". Questo nuovo trailer permette ai giocatori di dare un'occhiata alla varietà del gameplay di Sniper Ghost Warrior Contracts 2, tra cui mappe in stile sandbox, equipaggiamento e armi personalizzabili e, ovviamente, la nuova caratteristica – lo sniping a 1000+ metri di distanza.

Ma oltre alla nuova caratteristica, il titolo promette di portare il franchise verso nuove quando sarà disponibile il 4 giugno 2021 per Xbox SeriesX/S, Xbox One, PS4 e PC. Tutte le edizioni PS4 del gioco permetteranno di poter scaricare gratuitamente la versione digitale per PS5, che sarà disponibile nel corso dell'anno.

Il trailer "Gameplay Overview" è narrato da Abubakar Salim, un attore affermato che sta rapidamente diventando un pilastro dell'intrattenimento. Salim ha fornito la voce di Rokhan in World of Warcraft: Battle for Azeroth (2018), il protagonista, Bayek, in Assassin's Creed Origins (2017), e ha contribuito anche all'ultimo capitolo della saga, Assassin's Creed Valhalla (2020). Più recentemente, ha recitato nell'acclamata serie sci-fi di Ridley Scott, Raised by Wolves (2020).

I pre-order digitali di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sono ora aperti sugli store PlayStation e Xbox, mentre i giocatori su PC possono effettuare il pre-order su Steam.

