SOEDESCO e Red Martyr Entertainment si uniscono per la pubblicazione di Saint Kotar

SOEDESCO sta collaborando con lo studio di sviluppo Red Martyr Entertainment per l'uscita dell'avventura horror psicologica Saint Kotar. Un'avventura horror punta e clicca basata sulla storia in arrivo su PC e console.

Le parole di Marko Tominić, Direttore del Gioco e CEO di Red Martyr Entertainment, sull'annuncio della collaborazione: "Siamo lieti di collaborare con SOEDESCO per il rilascio del nostro primo titolo: Saint Kotar. Finora abbiamo lavorato su questo gioco per due anni e mezzo e siamo fiduciosi che SOEDESCO sia il partner perfetto di cui avevamo bisogno per contribuire la sua crescita in qualcosa di speciale. Insieme lavoreremo per rilasciare il gioco su PC e console molto presto".

Informazioni su Saint Kotar

In questa avventura horror punta e clicca basata sulla storia, con trame ramificanti e finali multipli, assumi il ruolo di Benedek e Nikolay. Questi due uomini devoti in affanno mentale vanno alla ricerca di una donna scomparsa in un'antico paese rurale tormentato da macabri omicidi e strani fenomeni, presumibilmente legati a rituali occulti di adorazione del diavolo e stregoneria.