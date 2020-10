SOEDESCO parteciperà allo Steam Game Festival dal 7 al 13 ottobre

SOEDESCO sarà presente all'edizione autunnale dello Steam Game Festival con le demo gratuite di Truck Driver, gioco di camion, e di Kaze and the Wild Masks, platform ispirato agli anni '90. Dal 7 al 13 ottobre, i giocatori potranno provare questi giochi non ancora rilasciati ed entrare in contatto con SOEDESCO e gli sviluppatori per condividere le loro opinioni.

Grazie alle due demo, i giocatori potranno capire cosa aspettarsi dai giochi completi che, essendo in fase di sviluppo, non sono ancora definitivi. Questo significa che i feedback della community potranno dare forma al futuro di questi giochi. Tramite le demo gratuite i giocatori potranno divertirsi a guidare camion su Truck Driver e farsi strada a salti attraverso le Crystal Islands in Kaze and the Wild Masks.

