SOEDESCO si associa all'indie developer spagnola Indigo Studios

SOEDESCO si associa alla Indigo Studios, compagnia spagnola di game development. SOEDESCO diviene perciò l'editore di Seven Doors, puzzle game della Indigo Studios uscito lo scorso anno su Steam, così come dei futuri contenuti del gioco e di altri titoli della compagnia di prossima uscita.

Queste le parole di Bas de Jonge, Business Development Manager della SOEDESCO, riguardo all'annuncio: "Siamo molto felici di questa partnership con la Indigo Studios, ma ciò di cui siamo davvero entusiasti è l'idea di lavorare con Kim Planella e Judit Hierro, due grandi talenti con una genuina passione per quello che fanno. Penso che Indigo Studios e SOEDESCO si completino vicendevolmente in modo perfetto e che insieme, negli anni a venire, saremo in grado di sviluppare produzioni di sempre maggior impatto e qualità."

Dalla Indigo Studios, che considera la partnership come una grande opportunità, arrivano queste parole: "Siamo davvero contenti di lavorare col magnifico team di SOEDESCO. Questa collaborazione si è rivelata una fantastica esperienza fin dall'inizio e siamo sicuri che insieme lavoreremo a tanti progetti favolosi."