Sonic Frontiers al debutto, disponibile il trailer di lancio

Due mondi si incontrano nell'ultima avventura ad alta velocità di Sonic the Hedgehog! Oggi, SEGA ha pubblicato Sonic Frontiers, il primo gioco di azione-avventura in stile platformer open world in cui Sonic arriverà sulle misteriose Starfall Islands in cerca dei Chaos Emerald. Sonic Frontiers è disponibile su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e Steam.

In Sonic Frontiers giocatori e giocatrici dovranno affrontare orde di potenti nemici ed esplorare un mondo mozzafiato pieno di azione, avventura e mistero. Potranno sfrecciare verso nuove vette e provare il brivido di un gioco ad alta velocità open worls, esplorando liberamente la vastità delle cinque Starfall Islands senza sentieri predefiniti. Esplora le Starfall Islands nel modo in cui preferisci e completa missioni secondarie, risolvi rompicapi, scala strutture gigantesche, vai a pesca e metti alla prova le tue abilità affrontando le piattaforme in 3D del Cyber Spazio.

NOTA IMPORTANTE PER GLI UTENTI XBOX: Se hai prenotato la Digital Deluxe Edition ad agosto 2022, assicurati di aver installato la patch più recente e di aver scaricato "Scatola del tesoro dell'avventura" e "Scatola del tesoro dell'esplorazione" nella sezione app prima di cominciare una nuova partita per ricevere i contenuti DLC al completamento dell'area di tutorial.

Caratteristiche principali: