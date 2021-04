Sony presenta Xperia 10 III, la fascia mainstream non rinuncia al 5G con SoC Qualcomm Snapdragon 690 ed al display OLED

Sony è lieta di presentare il modello Xperia 10 III, ultimo arrivato nella apprezzata serie Xperia 10 e il primo a essere dotato di connettività 5G. Xperia 10 III è ricco di funzioni di entertainment, offre una batteria a lunga durata e si presenta con un design elegante, compatto, leggero e resistente all’acqua. Si tratta di uno smartphone di fascia media, studiato nell’ottica della potenza, velocità e portabilità.

Primo modello della serie Xperia 10 a essere dotato di connettività 5G con piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 690

con piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 690 Il 25% in più di capacità rispetto a Xperia 10 II, grazie a una batteria da 4500mAh , con vita utile estesa fino a tre anni

, con vita utile estesa fino a tre anni Design elegante e leggero, con vetro Gorilla Glass 6 di Corning e grado di protezione IP65/IP68 (resistenza a polvere e acqua)

Nuova tripla fotocamera ottimizzata per gli scatti con poca luce e soggetti in movimento e dotata di altre innovative funzioni, quali il rilevamento animali in modalità Auto

e dotata di altre innovative funzioni, quali il rilevamento animali in modalità Auto Ampio display OLED FHD+ da 6” formato 21:9 senza notch , con supporto HDR, per una qualità di visione cinematografica

, con supporto HDR, per una qualità di visione cinematografica DSEE Ultimate per offrire una qualità audio prossima all’alta risoluzione e garantire un piacere d’ascolto ottimale, sia usando il jack da 3,5 mm sia in modalità wireless

per offrire una qualità audio prossima all’alta risoluzione e garantire un piacere d’ascolto ottimale, sia usando il jack da 3,5 mm sia in modalità wireless Disponibile in tre eleganti colori per soddisfare tutti i gusti

Prestazioni strepitose con tutta la potenza del 5G

Xperia 10 III è la soluzione ideale per chi desidera usufruire, anche fuori casa, di tutte le funzioni desiderate. Unisce la potenza di una batteria a lunga durata alla velocità del 5G nelle operazioni di streaming e download, sia che si stia ascoltando musica in cuffia con qualità prossima al formato High-Resolution Audio, grazie alla compatibilità con DSSE Ultimate, sia che si stia guardando un film sul nitidissimo display OLED FHD+. La piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 690 gestisce senza problemi app, film, giochi e molto altro, assicurando ottima connettività grazie alle elevate performance e all’efficienza energetica. Supportate dalle tecnologie di deep learning di Xperia, le opzioni di connettività intelligente di Xperia 10 III sfruttano il motore di apprendimento di Sony (Neural Network Libraries) per analizzare i segnali Wi-Fi disponibili e prevedere eventuali problemi di connessione che stanno per verificarsi.

Per evitare di collegarsi a reti non funzionanti, Xperia 10 III valuta preventivamente la qualità del Wi-Fi e, se risulta scarsa, passa alla rete dati.

Batteria potente e a lunga durata

Grazie a una batteria a lunga durata da 4500mAh, Xperia 10 III ha il 25% in più di capacità rispetto al modello precedente, per permettere all’utente di sfruttare appieno tutte le funzioni del dispositivo. Il sistema Xperia Adaptive Charging assicura massima affidabilità di durata, anche dopo tre anni di utilizzo. Monitorando il telefono durante la carica per evitare che si sovraccarichi, il sistema riesce infatti a tenere la batteria più a lungo in buono stato.

Nato nel segno della robustezza e della praticità

Pur avendo un ampio display da 6”, Xperia 10 III è largo soltanto 68 mm, l’ideale per una presa perfetta. E, con i suoi 169 grammi di peso, è anche leggero e maneggevole in tutte le occasioni d’uso, dalle foto ai videogame.

Xperia 10 III è impermeabile, con grado di protezione IP65/68, e vanta una straordinaria resistenza, grazie alla presenza su entrambi i lati del vetro Gorilla Glass 6 firmato Corning, garanzia di robustezza per far fronte all’uso quotidiano. Il vetro ha inoltre proprietà antigraffio, l’ideale per chi intende non separarsi mai dal proprio Xperia 10 III ed esige quindi la massima affidabilità.

Delizia per gli occhi

Attingendo all’impareggiabile know-how di Sony nel campo dei televisori, Xperia 10 III offre un’esperienza di visione cinematografica immersiva, merito dell’ampio display OLED da 6”, senza notch, con formato 21:9 e supporto HDR. Grazie alla tecnologia TRILUMINOS per dispositivi mobili, la stessa installata sui televisori BRAVIA, e all’ottimizzazione delle immagini video, il display OLED regala colori naturali di incredibile ricchezza e neri ancora più profondi. È inoltre in grado di riprodurre contenuti HDR, il formato caratterizzato da una gamma dinamica di livelli di luminosità più ampia rispetto ai formati video standard, a tutto vantaggio della resa dei contrasti e dei colori. I punti luminosi dell’immagine acquistano ancora più luminosità e la palette cromatica si amplia di colori e sfumature, riproducendo i blu, i verdi, i rossi e tutte le nuance intermedie con maggiore brillantezza.

Tripla telecamera ottimizzata per le condizioni di scarsa illuminazione e i soggetti in movimento

La tripla telecamera, con supergrandangolo, grandangolo e teleobiettivo, permette di realizzare una varietà infinita di scatti, dai panorami ai ritratti più espressivi. Con il supergrandangolo da 16 mm non esistono limiti di inquadratura: si possono catturare paesaggi sconfinati in tutta la loro bellezza. Il versatile obiettivo da 27 mm è invece un grandangolo ideale per svariate situazioni di scatto e per le scene con poca luce, mentre il teleobiettivo da 54 mm consente di avvicinarsi al soggetto, per realizzare ritratti impeccabili.

La modalità Auto di Xperia 10 III offre ora la funzione di rilevamento animali, in grado di distinguere se il soggetto è un cane o un gatto e di regolare di conseguenza la velocità dell’otturatore e la sensibilità ISO, per produrre foto più nitide.

Grazie al miglioramento dell’obiettivo F1.8 e al più efficace algorio di elaborazione delle immagini, è possibile fotografare con meno rumore, quando la luce scarseggia, anche in modalità notturna e automatica. Quando si scatta in pieno sole o in controluce, la funzione Auto HDR aiuta a evitare le aree sottoesposte o sovraesposte, per rendere più visibili volti ed espressioni.

In modalità di scatto continuo, Xperia 10 III è in grado di scattare a 10 frame al secondo per cogliere infallibilmente i soggetti in movimento, con tanto di esposizione automatica su ogni frame. Infine, Xperia 10 III registra video in 4K, ossia quattro volte la risoluzione Full HD, mentre SteadyShot garantisce riprese fluide e ferme, anche quando si filma in movimento.

Qualità audio spettacolare, in qualsiasi modalità di ascolto

Il sound di Xperia 10 III è sempre spettacolare, sia in modalità High-Resolution Audio Wireless sia con le cuffie collegate tramite il jack audio da 3,5 mm. Oltre alla funzionalità nativa di riproduzione audio ad alta risoluzione, Xperia 10 III integra anche DSEE Ultimate: sfruttando l’intelligenza artificiale e migliorando automaticamente e in tempo reale la frequenza e il bit rate, questa tecnologia effettua l’upscaling delle tracce per portarle a una qualità vicina al formato High-Resolution Audio.

Multi-tasking di natura

L’esclusiva interfaccia utente multifinestra di Sony propone, sull’ampio schermo 21:9 di Xperia 10 III, una nuova finestra pop-up. Perfetta per il multi-tasking, consente di sovrapporre una finestra all’altra per svolgere rapidamente una nuova attività, ad esempio rispondere a un messaggio, e tornare immediatamente all’attività in corso, come giocare o navigare sul web.

Facilità di trasferimento dei contenuti dal vecchio telefono

Grazie alla app Xperia Transfer 2 è più facile che mai trasferire i contenuti da un vecchio telefono Android o iOS al nuovo Xperia 10 III. Foto, video, musica, contatti, agenda, registro chiamate e messaggi (SMS/MMS) sono tutti trasferibili in maniera rapida, semplice e sicura.

Accessori

Xperia 10 III è disponibile con una nuova Style Cover antibatterica, ancora più pratica e resistente, con supporto integrato per posizionare lo smartphone in orizzontale e rendere più confortevole l’esperienza di visione. Il materiale è trattato con un rivestimento anti-batterico efficace al 99%, che previene la proliferazione dei germi e mantiene la cover sempre pulita.

Disponibilità

Xperia 10 III sarà disponibile in nero, blu e bianco e sarà distribuito con Android 11 a partire da questa estate.