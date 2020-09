Sony presenta Xperia 5 II, con display 120Hz e Snapdragon 865

La gamma Xperia si amplia con l'introduzione di Xperia 5 II, il secondo smartphone 5G Sony, impeccabile compromesso tra dimensioni compatte e prestazioni eccellenti.

Xperia 5 II integra molte delle principali caratteristiche di Xperia 1 II, tra cui la tripla fotocamera con ottiche ZEISS, calibrate specificamente per Xperia 5 II, ma anche Photography Pro con la tecnologia delle fotocamere Alpha di Sony per AF/AE rapidi e accurati, Cinematography Pro "powered by CineAlta" per parametri e impostazioni cromatiche simili ai dispositivi professionali e display 21:9 CinemaWide per il massimo piacere visivo. Inoltre, le superbe funzionalità audio includono High-Resolution Audio, un jack da 3,5 mm e diffusori stereo frontali, oltre a piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 865, tutto condensato in uno splendido design sottile e compatto, a misura di tasca. E, per garantire esperienze di gaming fluide e accurate, il display ha un refresh rate da 120 Hz e un Touch scanning rate da 240 Hz.

"Da sempre Sony ha un approccio pionieristico nei campi della tecnologia e della progettazione e la nostra gamma di prodotti è in continua espansione per includere ogni forma di intrattenimento, dalla musica al cinema, fino al gaming e molto altro", ha affermato Mitsuya Kishida, Presidente di Sony Mobile Communications. "Facendo tesoro di questo straordinario background, gli smartphone Xperia sono un concentrato di funzionalità e racchiudono in dispositivi compatti il meglio delle tecnologie Sony, facendosi portavoce della passione che ci guida: superare i confini di ciò che è possibile."

Ritratti perfetti e momenti imperdibili, sempre a fuoco

Prendendo esempio dal fratello maggiore (Xperia 1 II), Xperia 5 II include le tecnologie delle fotocamere AlphaTM di Sony per garantire risultati estremamente precisi. I primi piani più riusciti non sempre si ottengono con il soggetto in posa e il sistema Real-time Eye AF garantisce la massima nitidezza, anche negli scatti spontanei. Che si tratti di animali o persone in movimento, Real-time Eye AF dà risalto alla parte più espressiva del viso, anche quando un occhio è coperto o in caso di soggetti molto dinamici.

Xperia 5 II immortala i momenti più imperdibili, grazie alla messa a fuoco automatica continua, in grado di calcolare AF/AE 60 volte al secondo, per scattare e salvare 20 immagini (20 fps) con precisione elevata, focus accurato ed esposizione ottimizzata.

La versatile fotocamera include tre ottiche con diversa lunghezza focale: 16 mm/24 mm/70 mm, per prestazioni ottimali nei paesaggi come nei ritratti e per consentire lo zoom sui soggetti distanti. Le ottiche ZEISS sono calibrate in modo specifico per Xperia 5 II e vantano il rinomato rivestimento ZEISS T* per la riduzione dei riflessi, in modo da valorizzare i contrasti e la resa delle immagini. Per ottenere immagini di qualità anche con luce scarsa, il sistema sfrutta l'ampio sensore da 1/1,7" e il processore Bionz X per dispositivi mobili con riduzione del rumore.

Come Xperia 1 II, il nuovo modello è dotato di Photography Pro, un'interfaccia sviluppata in collaborazione con fotografi professionisti, che riproduce molti dei controlli manuali disponibili sulle fotocamere AlphaTM, tra cui ISO, velocità dell'otturatore e indicatore EV, fornendo anche supporto RAW.

Inoltre, la modalità Cinematography Pro "powered by CineAlta" rende disponibili molte opzioni aggiuntive per riprese coinvolgenti con intensi slow-motion, consentendo, per la prima volta in uno smartphone, la registrazione di video in slow-motion con qualità 4K HDR a 120 fps, per catturare e riprodurre scene al rallentatore fino a 5x con impostazione a 24 fps. Sono inoltre possibili le registrazioni con rapporto 21:9 a 24/25/30/60 fps, per un'espressività cinematografica ancora più ampia. Le otto diverse impostazioni di colore "Look" preselezionate permettono di modificare il mood della scena con diversi stili di ripresa. Nel frattempo, l'esclusiva tecnologia intelligente di Sony per la riduzione delle interferenze del vento impiega sistemi di separazione audio per garantire registrazioni più chiare.

Gaming a portata di mano

La combinazione di funzioni di entertainment premium di Xperia 5 II permette al dispositivo di diventare una piattaforma di gaming mobile. Il display immersivo da 21:9 ti porta dritto al cuore dell'azione, mentre, grazie a Game Enhancer, prestazioni ultra-rapide, display con refresh rate da 120 Hz e Touch scanning rate preciso da 240 Hz, Xperia 5 II è il tuo asso nella manica per distinguerti nel gioco. Tutte le funzioni sono state sviluppate lavorando con gamer di e-sport professionisti, per garantire esperienze straordinarie.

Il display con rapporto 21:9 è più ampio rispetto agli schermi convenzionali, lasciando più spazio all'azione per permetterti di vedere gli avversari prima che loro vedano te e garantirti un notevole vantaggio, in particolare nei giochi sparatutto in soggettiva. Non solo puoi contare su una visuale più estesa del contesto di gioco, ma, sul display nativo con refresh rate da 120 Hz, gli oggetti in movimento appaiono nitidi e definiti, per la massima naturalezza. E Xperia 5 II non si ferma qui: con la tecnologia Motion blur reduction da 240 Hz, il display aggiorna l'immagine addirittura 240 volte al secondo, dando vita ad azioni senza effetto mosso.

Per i giochi che richiedono dita velocissime, Xperia 5 II non ha rivali. Il dispositivo ha infatti un Touch scanning rate da 240 Hz, fino a 4 volte più alto rispetto al modello precedente, garantendo risposte fulminee e un controllo estremamente preciso. La risposta al tocco è stata migliorata del 35% e il sistema riconosce il tocco nell'esatto istante in cui avviene.

Game enhancer offre varie funzionalità e impostazioni utili per migliorare il gioco e per raggiungere risultati più soddisfacenti con il Competition set. E puoi anche condividere i momenti migliori, registrando schermate, audio o video. HS Power Control inoltre permette di giocare più a lungo, evitando il surriscaldamento.

E, per giocare a un livello superiore, puoi collegare un controller controller wireless DUALSHOCK4 di PlayStation4 e cimentarti nei giochi Android, vivendo esperienze di gaming davvero autentiche. Xperia è lo smartphone ufficiale del torneo internazionale Call of Duty: Mobile World Championship Tournament 2020 e Xperia 5 II è ovviamente in prima linea. Non importa se giochi per divertirti o se punti seriamente al titolo, Xperia 5 II rende possibili esperienze di qualità ottimizzata grazie all'eccezionale collaborazione con Qualcomm Snapdragon Elite Gaming.

L'intrattenimento sempre con te

Xperia 5 II è perfetto per chi ama il cinema, grazie al display uniforme CinemaWide 6.1" FHD+ HDR OLED in formato 21:9, che porta l'esperienza del grande schermo dritta nel palmo della tua mano. Inoltre, la connettività 5G permette di scaricare e riprodurre contenuti in streaming più velocemente che mai. La riproduzione dei colori nei filmati è davvero impeccabile, grazie alla modalità Creator "powered by CineAlta", che, ispirandosi alle tecnologie professionali Sony usate negli studi di produzione di Hollywood, dà vita ai contenuti esattamente come sono stati progettati.Il processore per dispositivi mobili X1 applica la tecnologia di rimasterizzazione BRAVIA HDR a qualsiasi contenuto video, migliorandone contrasti, colori e nitidezza, anche in streaming. Al contempo il refresh rate da 120 Hz assicura fluidità quando si sfogliano contenuti o si naviga in Internet.

Xperia da sempre è sinonimo di prestazioni audio ottimali e la tradizione non si interrompe con Xperia 5 II, che migliora ulteriormente il livello di intrattenimento immersivo. Le sonorità Dolby Atmos, messe a punto insieme a Sony Pictures Entertainment, trasformano ogni film in un'esperienza audio surround multidimensionale. Anche la riproduzione musicale risulta perfezionata, grazie alla collaborazione con Sony Music Entertainment, finalizzata a garantire esperienze di ascolto davvero autentiche. Inoltre, la decodifica hardware 360 Reality Audio ottimizza la qualità del suono nella riproduzione musicale dalla piattaforma di musica e intrattenimento globale TIDAL,e, con l'acquisto di un Xperia 5 II, iscrivendosi a TIDAL gli utenti riceveranno gratuitamente 3 mesi di TIDAL Hi-Fi, con la possibilità di sperimentare 360 Reality Audio.

La musica può essere ascoltata con qualità ottimale attraverso i diffusori stereo frontali o usando cuffie wireless o con jack da 3,5 mm, che assicura una separazione audio sinistra e destra più chiara, riducendo il rumore del segnale a un impercettibile livello di 20 dB, più del 90% in meno rispetto alle connessioni per cuffie USB-C.

Indipendentemente dal formato, Xperia 5 II ti permette di ottenere il meglio dalla tua musica. Oltre a High-Resolution e High-Resolution Wireless Audio, Xperia 5 II offre DSEE Ultimate, che potenzia la qualità della musica digitale attraverso l'AI, anche da servizi di streaming audio e video. La tecnologia migliora automaticamente frequenza audio e gamma dinamica in tempo reale, avvicinando la qualità di ogni brano a quella dell'alta risoluzione.

Compatto e potente

Con una larghezza di soli 68 mm e una profondità di 8 mm, Xperia 5 II è progettato appositamente per l'uso con una mano, come dimostra la forma degli angoli, più arrotondata rispetto ai predecessori, per una maggiore comodità sia durante l'utilizzo che quando si tratta di tenere il dispositivo in mano o in tasca.

Ma la compattezza non impone di rinunciare alla potenza: Xperia 5 II è alimentato da una batteria ad alta capacità da 4.000 mAh con ricarica rapida, che si rigenera anche del 50% in soli 30 minuti. Forte di una radicata tradizione nello sviluppo di batterie con tecnologie adatte a migliorarne la durata, Sony può affermare con sicurezza che Xperia 5 II manterrà le prestazioni della batteria, anche dopo 2 anni di utilizzo.

Pensato per essere dinamico, Xperia 5 II è in grado di connettersi alle reti 5G super-veloci, permettendoti di eseguire download di alta qualità e di riprodurre contenuti in streaming anche con file ad alta risoluzione, sempre rapidamente e con semplicità. La piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 865 e il modem-RF 5G Snapdragon X55 offrono possibilità di gioco, fotografia, multi-tasking e connessione mai viste prima, grazie all'incredibile velocità del 5G e alle prestazioni ottimizzate con CPU e GPU più veloci del 25% rispetto al modello precedente.

Oltre alle dimensioni compatte e all'estetica ricercata, il dispositivo garantisce la massima tranquillità e robustezza, grazie alla certificazione IP65/68 per la resistenza all'acqua e al Gorilla Glass 6 di Corning su entrambi i lati.

Accessori

Il complemento perfetto di Xperia 5 II è la Style Cover with Stand, che garantisce un comodo angolo di visione nella riproduzione di contenuti video o nel gaming, se abbinata a un controller. Il supporto è discretamente integrato nella parte posteriore della cover e non ne altera il design slim ed ergonomico. La Style Cover with Stand può essere acquistata separatamente scegliendo tra le colorazioni nera e blu, abbinate a due dei colori di Xperia 5 II.

Disponibilità

Xperia 5 II sarà disponibile in nero, blu e grigio e sarà distribuito con Android 10 dall'autunno 2020.

Sarà possibile pre-ordinare Xperia 5 II sull'e-store a partire da inizio ottobre.