Soulstice alla Milan Games Week 2021

Il publisher Modus Games e lo studio di sviluppo Reply Game Studios annunciano la partecipazione di Soulstice alla Milan Games Week 2021, in programma dal 12 al 14 novembre presso Fiera Milano Rho.

Fabio Pagetti (Game & Creative Director) e Christian Ronchi (Lead Artist) di Reply Game Studios saliranno sul palco principale il 12 novembre alle ore 11:30 per presentare Soulstice al pubblico della Milan Games Week. Un appuntamento imperdibile durante il quale il team si concentrerà sulle protagoniste del gioco, Briar and Lute, raccontando in che modo le due sorelle abbiano preso vita all'interno mondo di Soulstice, partendo dalla fase di concept art per arrivare fino all'implementazione.

Riguardo all'intervento che terrà alla Milan Games Week, Fabio Pagetti ha dichiarato: "Dopo la presenza in digitale a E3 e Gamescom, siamo contenti di parlare di Soulstice per la prima volta in occasione di un evento fisico, per di più in Italia dove abbiamo le nostre radici. Milan Games Week rappresenta un'opportunità speciale per noi: incontri dal vivo come questo ci danno l'energia che ci serve per realizzare il nostro progetto e soddisfare aspettative dei giocatori di tutto il mondo".

Appuntamento quindi venerdì 12 novembre alle 11:30 alla Milan Games Week!

Le Chimere sono guerrieri ibridi, forgiati dall'unione di due anime. Sono gli unici esseri in grado di opporsi agli Spettri, creature fameliche nate dal Caos. Entrambe doppiate da Stefanie Joosten (Metal Gear Solid V), le due sorelle Briar e Lute sono state trasformate in una Chimera: Briar ha ottenuto abilità sovrumane, ma Lute è stata sacrificata per diventare la sua Ombra, uno spirito con poteri mistici. Quando la città di Ilden viene attaccata degli Spettri, le due sorelle vengono inviate in missione per fermare l'invasione.

Un elegante mondo fantasy prenderà forma attraverso una serie di ambientazioni piene di pericoli e di fascino. Grazie a un sistema di combattimento sfaccettato e profondo, con combo, armi multiple e tecniche personalizzabili, Briar e Lute potranno affrontare i loro nemici in modi sempre diversi, mentre esplorano la città di Ilden e ne svelano i misteri.

Aggiungi ora Soulstice alla tua lista dei desideri

www.soulsticegame.com