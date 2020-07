SQUARE ENIX annuncia BALAN WONDERWORLD, un nuovo gioco platform action 3d dai creatori di Sonic The Hedgehog

Square Enix Ltd. offre oggi ai giocatori di tutto il mondo la possibilità di sbirciare dietro il sipario del meraviglioso e spettacolare BALAN WONDERWORLD, un nuovo gioco platform action dai creatori di Sonic the Hedgehog, serie campione di vendite a livello mondiale. Questo gioco platform per tutta la famiglia arriverà sulle console dell'attuale e della nuova generazione, e su PC nella primavera del 2021.

Entrando nella fantasiosa e bizzarra terra attraverso un misterioso teatro, i giocatori prenderanno il controllo di Leo ed Emma e partiranno per un'avventura unica nel suo genere. Guidati dall'enigmatico maestro Balan, i due esploreranno Wonderworld per riportare la felicità e l'equilibrio ai cuori e alle menti dei personaggi che incontreranno.

Nel corso dei loro viaggi attraverso gli scenari unici di Wonderworld, i giocatori scopriranno oltre 80 straordinari costumi che alterano l'aspetto di Leo ed Emma e conferiscono loro poteri fantastici con cui superare ostacoli e scoprire nuovi modi di giocare. Colpisci i tuoi nemici, cammina a mezz'aria, congela il tempo o manipola ogni sorta di oggetto grazie ai costumi trovati!

BALAN WONDERWORLD è una nuova esperienza di gioco creata da celebri talenti del settore come il direttore Yuji Naka (creatore della serie Sonic the Hedgehog e co-fondatore di Team Sonic) e il character designer Naoto Oshima (Sonic the Hedgehog, Doctor Eggman, co-fondatore di Team Sonic). Il gioco segna la prima collaborazione di Yuji Naka e Naoto Oshima in 20 anni nel nuovo marchio di videogiochi BALAN COMPANY. BALAN COMPANY riunisce sviluppatori, artisti e compositori di talento con l'obiettivo di dare vita a storie impareggiabili e per realizzare i migliori giochi di platform.

BALAN WONDERWORLD sarà disponibile nella primavera del 2021 per Xbox One e Xbox Series X con supporto per Smart Delivery, console PlayStation5, console PlayStation4, Nintendo Switch™ e PC (STEAM).

Per ulteriori informazioni, visita www.balanwonderworld.com