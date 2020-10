Square Enix annuncia la data d'uscita di Outriders, 02 Febbraio 2021

SQUARE ENIX è lieta di annunciare che OUTRIDERS, lo sparatutto GdR dove la sopravvivenza esige brutalità di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e BULLETSTORM, e Square Enix External Studios, gli ideatori di SLEEPING DOGS e JUST CAUSE, sarà pubblicato il 2 febbraio 2021.

OUTRIDERS sarà pienamente compatibile per il cross-play su tutte le piattaforme, per cui i giocatori di PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Stadia potranno giocare assieme a prescindere dal sistema utilizzato.

I giocatori che acquisteranno OUTRIDERS per le console della generazione attuale riceveranno un potenziamento gratuito dalla versione PlayStation4 a quella PlayStation5.* Anche i giocatori Xbox One riceveranno un potenziamento gratuito dalla versione Xbox One a quella Xbox Series X e S tramite Smart Delivery.

"Siamo entusiasti di annunciare di poter offrire ai giocatori di OUTRIDERS un supporto completo al cross-play e un piano di potenziamento per il cambio di generazione. La parte migliore è che anche se non acquisterete immediatamente la vostra PS5 o XSX vi copriremo lo stesso le spalle e non dovrete aspettare. Acquistando OUTRIDERS per la generazione di console attuale, vi offriremo gratuitamente la versione per la successiva", ha affermato Jon Brooke, Co-Head of Studio di Square Enix External Studios.

"Ci stiamo prendendo più tempo per assicurarci che i giocatori vivano la migliore esperienza di OUTRIDERS possibile. Vogliamo anche includere nuove funzionalità come il cross-play per rendere il gioco ancora più accessibile su tutte le piattaforme", ha aggiunto Lee Singleton, Co-Head of Studio di Square Enix External Studios.

Per maggiori informazion, visita www.outriders.net.

*Per potenziare la versione PS4 di OUTRIDERS con disco, i giocatori avranno bisogno di una console PS5 con un lettore di dischi.

