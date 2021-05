Square Enix Collective collabora con Futurlab per la rilassante simulazione Powerwash Simulator

Square Enix Collective e FuturLab sono liete di annunciare che POWERWASH SIMULATOR, disponibile dal 19 maggio in accesso anticipato su Steam, sarà pubblicato da Square Enix Ltd. su Steam.

POWERWASH SIMULATOR permette ai giocatori di lavare via le proprie preoccupazioni accompagnati dal rilassante suono di un getto d'acqua ad alta pressione. I giocatori possono mettere in piedi una propria impresa di lavaggio e sgominare anche le più piccole macchie di sporcizia in circolazione. POWERWASH SIMULATOR affronta il genere delle simulazioni in maniera unica, offrendo ai giocatori rilassamento e spensieratezza.

La collaborazione con Square Enix Collective darà a FuturLab la libertà creativa per sviluppare ulteriormente POWERWASH SIMULATOR nella fase di accesso anticipato e oltre.

James Marsden, fondatore e direttore creativo di FuturLab, ha così commentato il recente annuncio: "Il nostro obiettivo originale era di ampliare POWERWASH SIMULATOR per renderlo appetibile a un vasto pubblico, con la potenziale aggiunta di contenuti su licenza. Square Enix Collective è il partner perfetto, con cui condividiamo le ambizioni per il futuro del gioco". Marsden ha inoltre commentato: "Le opportunità creative che questa collaborazione ci permette sono incredibili. Siamo felici di lavorare con un publisher così prestigioso."

"Non appena ho giocato a una build preliminare di POWERWASH SIMULATOR, ho capito che il gioco sarebbe diventato un'esperienza incredibilmente appagante e coinvolgente, ma al tempo stesso stranamente rilassante!", ha aggiunto Phil Elliott, Director di Square Enix Collective. "Siamo impazienti di scoprire cosa penserà il pubblico del gioco, di cui abbiamo intenzione di supportare l'espansione negli anni a venire."

Nella versione di accesso anticipato di POWERWASH SIMULATOR su Steam, i giocatori possono mettere su la propria impresa di lavaggio completando diversi incarichi di pulizia nella polverosa città di "Muckingham". Al momento nella modalità carriera sono disponibili 17 incarichi e un "incarico speciale" in cui i giocatori si ritroveranno su Marte!