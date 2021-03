Square Enix e Luminous Production annunciano Forspoken, al debutto nel 2022

Durante l'evento digitale SQUARE ENIX PRESENTS, l'azienda ha annunciato Forspoken, il titolo di debutto del suo nuovo studio, Luminous Productions. Presentato inizialmente con il nome di PROJECT ATHIA lo scorso anno, Forspoken mette i giocatori nei panni di Frey Holland, una giovane donna che deve imparare a controllare i suoi poteri magici per sopravvivere nella terra fantastica e pericolosa di Athia.

Durante lo show di oggi, il team ha annunciato che la protagonista del gioco, Frey, sarà interpretata da Ella Balinska, conosciuta per il suo ruolo da protagonista nel film del 2019 Charlie's Angels.

"Questo è il primo videogioco con cui collaboro e dato che sono una grande fan dei videogiochi sin da piccola, trovo incredibile vedere il modo in cui il mondo e la storia di Forspoken prendono vita, sfocando i confini tra la realtà e la fantasia", ha dichiarato Ella Balinska. "Il personaggio di Frey è autentico, naturale, è una ragazza che si è smarrita sia letteralmente che metaforicamente. È un personaggio in cui mi sono subito immedesimata e penso che sarà lo stesso per tutti coloro che partiranno per quest'incredibile avventura."

Frey, la protagonista di Forspoken, esplorerà un mondo sconosciuto e affronterà sfide pericolose per svelare i misteri di Athia. SQUARE ENIX ha anche pubblicato delle nuove immagini del gameplay di Forspoken come anteprima dell'avventura magica e pericolosa che attende i giocatori.

Progettato per la console PlayStation5 (PS5), Forspoken sfrutterà al massimo la potenza della nuova console e permetterà a Luminous Productions di sviluppare la sua filosofia e offrire un’esperienza di gioco mai vista prima che fonde l’arte con le tecnologie più all’avanguardia. Il gioco è in fase di sviluppo sia per PS5 che per PC e uscirà nel 2022.

Per saperne di più su Forspoken, visita: www.forspoken.com.