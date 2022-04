Square Enix presenta Worldslayer, nuova corposa espansione per Outriders

SQUARE ENIX è lieta di annunciare OUTRIDERS: WORLDSLAYER, un'enorme espansione per OUTRIDERS, l'intenso sparatutto GdR dove la sopravvivenza esige brutalità di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e BULLETSTORM, e Square Enix External Studios, gli ideatori di SLEEPING DOGS e JUST CAUSE.

OUTRIDERS WORLDSLAYER è un brutale looter shooter cooperativo da 1 a 3 giocatori ambientato in un universo fantascientifico cupo. Crea il tuo Outrider scegliendo una tra quattro potenti classi e inizia dalla campagna di OUTRIDERS originale o usa il nuovo potenziamento al livello 30 per gettarti direttamente nei contenuti di WORLDSLAYER con un Outrider adeguatamente equipaggiato per affrontare il letale e variegato pianeta Enoch.

Affronterai la Mutazione più letale mai incontrata, Ereshkigal, nello scontro finale per la sopravvivenza dell'umanità. Dopo ti attendono orrori ancora più grandi nell'esperienza di fine gioco definitiva che prende luogo nelle antiche rovine di Tarya Gratar.

Con sparatorie aggressive, poteri violenti e un equipaggiamento e un arsenale pieno di armi incredibili e personalizzabili, OUTRIDERS: WORLDSLAYER offre innumerevoli ore di gioco viscerali create da uno dei migliori sviluppatori di sparatutto in circolazione: People Can Fly.

"Non vediamo l'ora che i giocatori si immergano in WORLDSLAYER. Oltre a un'intera nuova campagna, abbiamo implementato un sacco di nuove funzioni che espandono e migliorano tutto ciò che i giocatori amano del titolo originale", ha affermato Bartek Kmita, Creative Director di People Can Fly. "WORLDSLAYER prevede circa un centinaio di nuovi oggetti leggendari, tetti massimi di livello dell'equipaggiamento più alti, difficoltà Apocalypse, l'equipaggiamento Apocalypse e dei nuovi modi per far diventare più forte il proprio Outrider con PAX tree nuovi di zecca e i livelli Ascensione. Per non parlare della Prova di Tarya Gratar, una nuova esperienza endgame totalmente diversa da tutto ciò che abbiamo fatto finora in OUTRIDERS".

OUTRIDERS WORLDSLAYER sarà disponibile su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam, Epic e Windows Store), Google Stadia e Nvidia GeForce Now dal 30 giugno 2022.